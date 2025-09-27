為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    養狗仔當政治攻擊手段是重大醜聞！許美華：水門案尼克森被掃進歷史垃圾堆

    2025/09/27 09:25 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民進黨立委王義川遭跟監偷拍事件，延燒出民眾黨主席黃國昌養狗仔跟拍政敵疑雲，媒體爆料指出，有現任職某公營媒體的記者負責為黃國昌指揮狗仔跟拍特定對象，引發外界熱議。對此反紫光奇遊團成員許美華表示，政治人物私下監控敵對陣營或同黨同志拿來當做政治攻擊的手段；這種劇情放在任何民主政治高度發展的國家，都是重大醜聞，而且，涉案的背後主謀只有辭職、同時退出政壇一條路，幾乎沒有例外。

    許美華在臉書PO文表示，政治人物私下監控敵對陣營或同黨同志，拿來當做政治攻擊的手段；這種劇情放在任何民主政治高度發展的國家都是重大醜聞，而且，涉案的背後主謀只有辭職、同時退出政壇一條路，幾乎沒有例外，最有名的例子，就是因為水門案監聽政敵而下台的美國前總統尼克森。

    許美華指出，有一部電影叫《大陰謀》（All the President's Men），就是描述水門案的故事，講兩個《華盛頓郵報》的記者伍德沃德跟伯恩斯坦，怎麼透過背後線民深喉嚨的幫助，揭發水門事件而導致總統尼克森下台的經過，很多年之後，當年的CIA副局長在死前證實，他就是那個深喉嚨。

    電影中，改變美國政治史的那兩位記者，男主角之一就是前幾天過世，被舉世公認一代傳奇的勞勃瑞福，另一位也是傳奇達斯汀霍夫曼，許多小草可能年紀還小，不知道這個故事，有興趣的可以去找電影來看。

    許美華續指，尼克森因為水門案被美國社會視為不可原諒的污點人物。他下台後也永遠退出美國的公眾領域。甚至到他過世，他的喪禮都極其低調，似乎希望美國人永遠忘記他，尼克森也是近代唯一一位，沒有用國喪規格下葬的前美國總統。

    許美華直言，美國這個國家到底偉不偉大有很多爭辯，但是，從尼克森當年因為水門案丟掉總統、人生立刻掃進歷史垃圾堆，這樣的美國是讓人尊敬的。

