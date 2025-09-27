黃國昌幕後新聞「總舵手」？吳靜怡點名《菱傳媒》社長提3問

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

《鏡報》26日披露民眾黨主席黃國昌疑長期指揮狗仔集團跟監偷拍綠營政治人物，這群狗仔過去在外多次對身邊友人都說，他們領的薪水來自吹哨者協會，而他們平常所出示的名片，則多是拿網媒《菱傳媒》的名片。對此，政治評論員吳靜怡引用《菱傳媒》社長陳申青名言「新聞應該是永遠的在野黨」對陳申青提出三大疑問，「希望您讓菱傳媒還能成為晚輩們的表率，拿出態度來，面對問題。」

《菱傳媒》社長陳申青曾在馬政府時期擔任過《中央社》社長，與國民黨籍前國安會秘書長金溥聰交情深厚，因此《菱傳媒》成立時被外界認定有馬系背景；然而，金溥聰否認這種說法，並表示已有很長一段時間沒有與陳申青聯絡。

吳靜怡在臉書PO文表示，「新聞應該是永遠的在野黨」但不應該成為政客獵殺武器！菱傳媒的成立跟黃國昌成立狗仔小組的時間不謀而合，想請問陳申青先生認同政治人物豢養狗仔嗎？新聞記者是「第四權」的重要角色，職責是監督政府、維護公益與保障正義，應該服務於全體讀者，更不用說，菱傳媒更是很嚴謹的媒體。

吳靜怡質問，請問陳申青先生，您認同資深媒體人居然成為政治人物黃國昌幕後新聞總舵手嗎？您四十幾年來的堅持，難道認同黃國昌看到影子就爆料的方式，又或者那種沒有深度連連看、追求聲量的方式嗎？您應該知道黃國昌既然先成立了「吹哨者保護協會」就不應該跨越紅線再手握媒體第四權吧！更別說擁有立委、黨政身份還介入媒體。

吳靜怡指出，她這麼一問，同時得罪民報、菱傳媒，但現在政治、媒體環境已經夠汙濁了，為什麼不能勇敢提問？對，我勇敢就可能被封殺，但年輕記者們的理想呢？雖然身為評論員，但自己在長期企業高度訓練下，管理和職業道德認知絕對不輸媒體人，您身為社長，帶領媒體公司的管理者，中央社、記者協會都發聲明了，菱傳媒若再不發聲，它未來再也不會是一間「勇敢做專題」的媒體了。

吳靜怡直言，陳申青先生，希望您不是總舵手，但若是，也希望您讓菱傳媒能成為晚輩們的表率，拿出態度來。

