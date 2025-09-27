中捷國慶彩繪車廂貼盧秀燕大頭照 網諷：跟花蓮王有得比

台中市府日前宣布，台中捷運推出國慶彩繪車廂，遭網友質疑，台中市長盧秀燕根本把自己當吉祥物，「隨便幾張色板、加上盧秀燕大頭照，根本就是詐騙集團！」（圖擷自台中市府網站）

今年國慶晚會及國慶焰火將分別於台中及南投舉行，台中市府日前宣布，台中捷運配合推出國慶彩繪車廂，不過有網友PO圖質疑，台中市長盧秀燕根本把自己當吉祥物，因為所謂的「彩繪列車」幾乎是用幾張色板及盧秀燕大頭照來填充，讓網友狂酸「真的很像房仲，只差沒有留手機號碼」、「真的跟花蓮王有的比耶…什麼都要有自己的臉」。

台中市府於12日發布新聞稿指出，「睽違8年，國慶晚會將於10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。為迎接這場盛事，台中捷運公司自今（12）日起推出國慶彩繪車廂，以雙十國慶主視覺為核心，結合梅花、繽紛焰火等設計」。在該則新聞稿也可看到，包含台中市長盧秀燕，以及南投縣長許淑華的大頭照都被貼出來，在捷運車廂內就可看到。

請繼續往下閱讀...

不過昨日在threads上有網友PO出圖片及影片質疑，「你有看過這種彩繪列車嗎？台中市政府號稱為了國慶晚會，打造『國慶彩繪列車』，結果就像影片看到一樣，隨便幾張色板、加上盧秀燕大頭照，根本就是詐騙集團！」PO文網友也批評，「盧秀燕根本是把自己當成是吉祥物，花大把納稅錢只為了廣告自己的臉」。

其他網友見狀也紛紛質疑「自己頭像還比要宣傳的字什麼都還要大，重點根本不是她」、「哪裡有彩繪？只有Logo跟字而已」、「台中人真的喜歡他的臉嗎？」、「致敬花蓮王，文宣貼臉就對了」、「花蓮經驗台中實現嗎？」、「超不想去台中市區，到處都是她的照片，看了不舒服」、「整個城市都是盧媽媽的臉真的有夠怪異」。

有網友更諷刺「突然覺得我板橋人至少沒有每年耶誕城到處看到侯北北肖像，比台中人幸運一點點」、「錢錢沒有不見，都變成盧媽媽的樣子」、「說個好笑的，藍白選民說藍白做事都默默做，不像綠的都一直po出來作秀」、「很有中國北韓風格」。

在該則新聞稿也可看到，南投縣長許淑華的大頭照也出現在捷運車廂內。（圖擷自台中市府網站）

台中市府日前宣布，台中捷運推出國慶彩繪車廂，成品引發網友質疑。（圖擷自台中市府網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法