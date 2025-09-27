黃國昌被爆養狗仔政治跟監 汪浩：與兩蔣警總非法監控如出一轍

汪浩砲轟黃國昌自詡清流，卻暗中操弄狗仔，必須嚴厲譴責與司法追究。他也直言，民主台灣不容「國蔥狗仔政治」存在，否則將重回白色恐怖陰影。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨被媒體爆料，疑長期指揮狗仔團隊跟監、偷拍政治人物，引發外界批評。名嘴汪浩對此發文砲轟，黃國昌自詡清流，卻暗中操弄狗仔，與兩蔣時期警總對黨外人士的非法監控如出一轍，必須嚴厲譴責與司法追究。他也直言，民主台灣不容「國蔥狗仔政治」存在，否則將重回白色恐怖陰影。

汪浩在臉書發文指出，黃國昌長期指揮狗仔偷拍、跟監政敵的惡行，已超越新聞倫理，形同政治偵防，嚴重踐踏民主價值。他對此批評「國蔥狗仔政治，天地不容！」

汪浩表示，根據《鏡報》報導揭露，黃國昌透過「吹哨者協會」與凱思國際資金養狗仔，並親自在安和路辦公室主持會議，指揮偷拍陳時中、潘孟安、王義川等人，甚至藉由藍營民代如徐巧芯、王鴻薇放話，製造烏龍爆料，與兩蔣時期警總對黨外人士的非法監控如出一轍。

汪浩質疑，更駭人的是，黃國昌在2021年已非立委，卻仍能透過特定民代調閱政府資料，背後政媒勾結不言可喻。甚至有公營媒體記者涉入，將專業淪為打手。這群狗仔受薪支持，長期如影隨形監控，所謂「揭弊」其實是「政鬥」。

汪浩強調，法律上，媒體跟拍與政治跟監截然不同。後者屬於非法蒐集個資，涉及《個資法》與《妨害秘密罪》，最高可判五年徒刑。更嚴重的是，當政客把偷拍監控武器化，社會將陷入人人自危的恐懼，民主制度也將被蠶食。

汪浩在文末也砲轟，黃國昌自詡清流，卻暗中操弄狗仔，成為藍營攻擊中心。他高喊反黑箱，卻行最骯髒之事。此等行徑，必須嚴厲譴責與司法追究。民主台灣不容「國蔥狗仔政治」存在，否則將重回白色恐怖陰影，天地不容！

