    首頁 > 政治

    同藍白口徑? 立院預算中心讚普發現金 批國土韌性預算無急迫性

    2025/09/27 09:22 記者方瑋立／台北報導
    立法院預算中心近日針對行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」提出評估報告顯示，強化韌性預算僅佔整體預算的27%，其餘七成是照顧民生等預算，其中又以普發現金2360億元佔最大宗，需要舉債1056億元才能夠支應。（資料照）

    立法院預算中心近日針對行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」提出評估報告，其中對於佔整體約43%、高達2360億元的普發現金額度，認同與鄰近國家「作法一致」，但對特別預算中「強化國土防衛能量」預算提出「是否具急迫性」進行質疑，與藍白立委口徑一致。

    此案規模達5500億元，其中攸關國土防衛韌性相關的「強化國土防衛能量」與「提升資通作業環境及設備」以及海巡預算約1500億元，僅佔整體特別預算約27%，其餘七成是照顧民生、支持產業、安定就業等預算，其中又以普發現金2360億元、約佔43%佔為大宗，需要舉債1056億元才能夠支應。

    預算中心對普發現金的評估，表示與「鄰近國家措施一致」，強化所謂「民眾消費韌性」。相較而言，該報告卻對特別預算中，國防部主管的10類、362項「強化國土防衛能量」計畫提出質疑，認為要再審慎評估是否有納編特別預算辦理的「急迫性」，也要求對內容說明檢討改進。

    國防部長顧立雄日前已說明，此特別預算中的「強化韌性」相關經費，將用於整建武器彈藥庫儲設施，將戰備存量從原本的30天延長至120天 ，同時建構具備備援性的資通電架構，以因應中共網路與電磁攻擊，確保戰時指揮系統不中斷。

    藍白在國會掌握多數後，立法院所屬單位未能維持中立已頻遭質疑，預算中心也不是首次提出具爭議的評估報告，時任民進黨團幹事長吳思瑤曾說，繼立法院法制局為「國會擴權2.0」帶風向後，現在連預算中心報告都不中立，許多意見資訊不完整及充滿偏頗說法，成為藍白政治打手，帶有政黨色彩且未審先判。

