黃國昌被爆養狗仔政治跟監 翁達瑞列6理由轟：喪失從政基本資格

媒體爆料指出，有現任職某公營媒體的記者負責為黃國昌指揮狗仔跟拍特定對象，翁達瑞發文列出六點理由，砲轟黃國昌喪失從政的基本資格，「應該退出政壇，民眾黨也要開除黃國昌的黨籍」。（資料照）

民進黨立委王義川遭跟監偷拍事件，延燒出民眾黨主席黃國昌養狗仔跟拍政敵疑雲，媒體爆料指出，有現任職某公營媒體的記者負責為黃國昌指揮狗仔跟拍特定對象，引發外界議論。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文列出六點理由，砲轟黃國昌私下扮演監督者的角色，目的在傷害政治對手，並批黃喪失從政的基本資格，「應該退出政壇，民眾黨也要開除黃國昌的黨籍」。

翁達瑞在臉書以「被監督者不能私扮監督者」為題發文指出，黃國昌遭爆雇用狗仔跟拍政治對手，再透過不同的管道爆料。黃國昌是應該接受監督的政治人物，卻私下扮演監督者的角色，目的在傷害政治對手。

翁達瑞批評，被監督者私扮監督者是嚴重的醜聞，將政治鬥爭帶入野蠻血腥的叢林。黃國昌涉入的跟拍醜聞已達不可饒恕的地步，他為此也提出六點理由，強調「被監督的政治人物不應私自扮演監督者的角色。黃國昌犯的是政治人物的死罪，應該退出政壇，民眾黨也要開除黃國昌的黨籍」。

翁達瑞表示，其一「守法」：黃國昌的跟拍計謀剛爆發，執行細節尚未完全曝光。狗仔跟拍走在法律邊緣，甚至涉及違法，例如私闖民宅。黃國昌缺乏守法精神，視法律如無物。

其二「道德」：黃國昌涉及的跟拍計謀，違反政治人物應該遵守的社會規範。黃國昌卻還能佯裝清流，正義凜然的指責他人。黃國昌的言行並無道德約束。

其三「誠信」：黃國昌躲在幕後，雇用狗仔跟拍政治對手，屬嚴重的欺騙。為了政治利益，黃國昌不顧誠信，不再值得選民託付。

其四「公正」：跟拍是監督政治人物的手段之一，雖有爭議，但仍被社會容忍，因為媒體跟拍不分黨派。黃國昌的狗仔只跟拍政治對手，並無公正性可言。

其五「判斷」：黃國昌的跟拍計謀牽涉多位狗仔，下游還有爆料者。稍有判斷力的政治人物不會這麼做，因為計謀遲早會被洩露。黃國昌的政治判斷力值得懷疑。

其六「動機」：長期雇用狗仔跟拍政治對手，所需費用可觀，不是一般政治人物的作為，除非背後有重大理由。黃國昌的動機不明，社會大眾必須深究。

翁達瑞也質疑，在事件爆發後，黃國昌與所屬的民眾黨都在裝傻，低估醜聞的嚴重性。他也重申，在任何正常的民主社會，黃國昌已喪失從政的基本資格，不會有政黨接納。

