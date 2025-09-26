為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃偉哲PO文台南搜救隊馳援花蓮 徐榛蔚留言感謝

    2025/09/26 23:54 記者王姝琇／台南報導
    台南市出動特搜大隊、消防單位人員，馳援花蓮光復鄉洪災。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南市出動特搜大隊、消防單位人員，馳援花蓮光復鄉洪災。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南市出動特搜大隊帶著搜救犬馳援花蓮光復鄉洪災。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南市出動特搜大隊帶著搜救犬馳援花蓮光復鄉洪災。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南搜救隊帶領搜救犬Dota在泥濘中找尋受困者。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南搜救隊帶領搜救犬Dota在泥濘中找尋受困者。（圖取自黃偉哲臉書)

    〔記者王姝琇／台南報導〕颱風重創花蓮造成嚴重災情，台南市黃偉哲臉書發文強調，全力搶救，分秒必爭！台南市出動特搜大隊帶著搜救犬馳援花蓮光復鄉，還有消防替代役人員、市府工程團隊及重機具，並出動沐浴車解決災民盥洗問題。

    黃偉哲發文提及，「台南市特搜大隊從昨（25）日下午抵達花蓮之後，便即刻展開救援工作，沿街沿戶的進行地毯式搜索，最新的統計資料，尚有11位民眾失聯，我們不會放棄任何希望，全力以赴到救災結束。除了先遣特搜部隊，我們也派了20位具有EMT-1及防災士證照的消防替代役人員，將由花蓮前進指揮所、民政處及光復鄉公所人員負責調度投入救災工作。」

    「目前災區民眾急需解決的盥洗問題，社會局今日緊急調派沐浴車，並整備毛巾、免洗褲、沐浴組、牙刷組等多項生活物資與人力前往花蓮馳援。我也隨時跟特搜大隊保持聯繫，並叮囑同仁務必要注意自身安全，也請大家一起幫花蓮加油！」

    花蓮縣長徐榛蔚也在臉書發文底下留言，感謝黃偉哲市長與特搜大隊協助花蓮救災！黃偉哲回覆表示，同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力。

    台南市社會局出動沐浴車前往花蓮災區。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南市社會局出動沐浴車前往花蓮災區。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南市社會局出動沐浴車前往花蓮災區。（圖取自黃偉哲臉書)

    台南市社會局出動沐浴車前往花蓮災區。（圖取自黃偉哲臉書)

    熱門推播