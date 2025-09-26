籲中央、地方全力救災 朱立倫：人民最不願意見到相互甩鍋

中國國民黨主席朱立倫說，重大災害發生時，民眾只希望政府趕快解決災害問題，早日安居樂業。（記者俞肇福攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，災情慘重。中國國民黨主席朱立倫今晚（26日）在基隆說，任何重大災難發生時，都是人民在受苦，民眾不會把政府分成中央或地方，最不願意見中央、地方互甩鍋，人民只希望政府全力救災解決問題，讓人民平平安安，讓人民早日安居樂業。花蓮救災只要有需要，任何人力、物力、財力，國民黨一定會全力以赴。

中國國民黨基隆市黨部今天舉辦黨員回娘家活動，朱立倫晚間與黨籍立委、議員與國民黨員，一起為花蓮光復鄉風災不幸罹難者默哀1分鐘。

記者問朱立倫，是否覺得中央甩鍋給地方政府？朱立倫說，任何的災難是人民在受苦，人民哪有分中央、地方，最不願意見到相互甩鍋，尤其相互指責，這時對國家、行政院、各部會或花蓮（縣政府）而言，大家都負起責任，趕快全力救災，此時，任何口水與指責，都是人民最不願意見到的。

朱立倫在台上致詞說，任何的天災和重大災難，民眾需要不分中央、地方政府全力做，他擔任中央和地方首長許久，知道民眾的眼中就是希望能平平安安、安居樂業，遇到災難時趕快救災，趕快解決問題。

朱立倫說，如果今天還要相互推諉，指責地方政府或任何人，相信民眾無法接受，日前的台南市、高雄市發生風災，沒有人會指責台南、高雄市政府，大家都希望能團結努力，趕快把災情降到最低，讓民眾過好日子，這是台灣人共同的期盼。

朱立倫今晚到國民黨基隆市黨部參加黨員回娘家活動，一起為花蓮風災不幸罹難者默哀一分鐘。（記者俞肇福攝）

