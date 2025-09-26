為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳福海、工策會總幹事呂瑞泰赴中未知會 議員批不尊重議會

    2025/09/26 19:59 記者吳正庭／金門報導
    金門縣議員董森堡強調，工策會主管請假理由只有「赴大陸出差」，沒有說服力。（讀者提供）

    金門縣議員董森堡強調，工策會主管請假理由只有「赴大陸出差」，沒有說服力。（讀者提供）

    金門縣議會今舉行第8屆第13次臨時會，縣長陳福海因赴中國福建省宗教園區考察未出席，被無黨籍縣議員董森堡點名未到，董並指金門縣工商發展投資策進會總幹事呂瑞泰缺席，未向議員說清楚，痛斥工策會「自己簽自己出差」，不尊重議會。

    議長洪允典說明會期目的正要敲槌，董森堡說，今天是臨時會，照理講縣長應出席，但有朋友早上在小三通碼頭遇到縣長，不曉得縣長去中國出差是什麼事由？「我們不知道縣長請假」，現在想質詢也問不到人。

    董森堡說，呂瑞泰請假「赴大陸出差」，是陪縣長去中國福建省漳州東山島看關帝廟對不對？這跟工策會有什麼關係？自己簽自己出差？請議長洪允典「參考看看」，這樣妥當嗎？議員洪鴻斌起身緩頰，指縣長陳福海於程序委員會曾作過溝通，洪允典裁示，工策會的部分將來「看怎麼辦就怎麼辦」。

    經查，陳福海與呂瑞泰事前已向縣議會請假「赴大陸出差」，但許多議員並不知情。

    董森堡強調，其它單位主管未出席都會出示如「看診」等較具體的請假事由，工策會的理由只有「赴大陸出差」，沒有說服力，提出質詢，是突顯像工策會長期被垢病「黑機關」的不作為態度。

    陳福海今年首訪中國，也是「賴17條」後第2位赴中的縣市長；因金門金沙鎮1處有33公尺高的文殊菩薩石雕園區預計明年落成，陳福海此行前往東山縣的「關帝文化產業園」觀摩，為吸取與宗教團體共同經營園區的經驗。縣府表示，陳福海此行並無官方拜會，最快當天來回。

    金門縣工策會總幹事呂瑞泰出差，由副總幹事陳根松（圖）代為上台回覆議員質詢。（讀者提供）

    金門縣工策會總幹事呂瑞泰出差，由副總幹事陳根松（圖）代為上台回覆議員質詢。（讀者提供）

