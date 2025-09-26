韓國瑜率立委拜訪》日在野黨慰問花蓮風災 盼加強防災合作

立法院長韓國瑜（左）與國民民主黨黨魁玉木雄一郎（右）握手。（記者林翠儀攝）

立法院長韓國瑜（左）與立憲民主黨黨魁野田佳彥（右）握手。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕立法院長韓國瑜率領的跨黨派立委訪日團，今天拜會了日本兩大在野黨國民民主黨和立憲民主黨，兩黨均對台灣風災表達慰問之意，韓國瑜也表示感謝之意。國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示，台日關係的推進是非常重要的課題，希望未來能進一步深化關係，尤其在防災領域加強日台合作與交流。

跨黨派立委訪日團今天在由駐日代表李逸洋陪同，在東京進行第二天的行程，上午除參觀國會之外，中午接受日本台灣交流協會會長隅修三的歡迎午宴，下午繼續拜會國民民主黨和立憲民主黨。

國民民主黨今年7月底才由該黨青年局組團訪台，黨魁玉木雄一郎也在今年2月訪台並與總統賴清德會談，對於跨黨派立委的到訪相當重視，有12個國會議員出席，玉木致詞時還表示，目前該黨還有4位議員正在台灣訪問，他們都非常喜歡台灣。

玉木致詞時對於花蓮遭到風災的重創表示慰問之意。他強調台日關係的推進是非常重要的課題，希望未來能進一步深化關係，尤其在防災領域加強日台合作與交流。

韓國瑜致詞時表示，立法院和日本國會不同為一院制，僅有113個議席，這次跨黨派訪團有3黨的代表共12人參加，占了立院議席的1成，可見立院對國會外交的重視程度。

他也提到日台交流協會做的民調顯示，雙方國民對彼此的好感度達成7成以上，這樣的高支持率顯示了雙方深厚的友誼，對未來的日台關係發展是一個非常重要的基礎，希望也能做為國民民主黨未來在推動台日交流的參考。

國民民主黨在近兩次的眾參議員選舉席次大幅增加，韓國瑜忍不住秀了一段韓式理論，大誇國民民主黨議員的背後都有一道光環，各個議員都是「精氣神」飽滿。

立委訪團接著又拜會了立憲民主黨的總部，該黨黨魁野田佳彥和4名國會議員出面接待。會談並未對媒體開放。

訪團今晚接受駐日代表處和東京的僑領在帝國飯店歡迎晚宴，預定明天前往大阪，28日將參觀大阪世博，29日拜會大阪府知事吉村洋文等政要後返台。

立院跨黨派訪日團今天拜會立憲民主黨。（記者林翠儀攝）

立院跨黨派訪日團今天拜會國民民主黨。（記者林翠儀攝）

