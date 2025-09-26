箱上貼上大大「柯文哲」！援助物資曝光惹議 小草怒：怎麼了？

民眾黨救援物資的照片曝光，因為箱子上貼著大大的「柯文哲」三字引發議論。（取自Threads）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成重大災情，各行各業紛紛響應援助行動捐錢、捐物資。不過，近日一張民眾黨救援物資的照片曝光，因為箱子上貼著大大的「柯文哲」三字引發議論，有小草對此不滿怒嗆：「我們用柯文哲志工團名義募集的物資，上面標註怎麼了？」

為幫助災民重建家園，民眾黨日前也發起物資、志工募集活動。不過，昨日Threads、PTT等社群上，出現一張照片，只見一箱箱的物資堆在室內，裝著物資的箱子上貼著「柯文哲志工團」六字，其中「柯文哲」三字就佔了整張標示的一半以上。

貼文下方，不少網友紛紛留言：「從我24歲開始參與救災到現在，第一次看到捐贈救援物資上面貼政治人物名字的」、「超好笑，不說還以為是要拿來拜柯文哲的供品」、「捐物資還宣傳，也只有民眾黨幹得出來」、「這是自己貼的嗎？這個操作我以為是被栽贓」。

對此，也有疑似志工團隊成員不滿地回應「不要因為別人有就羨慕」、「酸言酸語不會讓你們日子過的更好，用善的循環面對這個世界不好嗎？」她還說：「我們用柯文哲志工團名義募集的物資，上面標註怎麼了，這是對我們也是對提供民眾的一個交代。」

