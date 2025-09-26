為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    協助花蓮災區盡速復耕 農業部成立跨單位小組

    2025/09/26 18:57 記者楊媛婷／台北報導
    為協助花蓮災區盡速復耕，農業部成立跨單位小組。（資料照）

    為協助花蓮災區盡速復耕，農業部成立跨單位小組。（資料照）

    馬太鞍堰塞湖23日溢流，土石泥水沖進花蓮光復鄉造成嚴重災情，農業部今（26日）表示，將成立跨單位協調小組，協助當地農民災後重建，並讓受災農民減免保費、維持農保資格，受災田地可維持兩期休耕，並針對60公頃未受影響但缺乏用水的農田啟動供水計畫，並提供低利貸款。

    花蓮光復等地的農地受堰塞湖溢流影響，災情慘重，農業部表示，為加速協助重建，將動員所屬各機關與試驗改良場所人力，成立跨單位協助小組，前進災區主動關懷受災農民並盤點各項復原需求，全力協助災後復建，包含也會協助搶修農路、林路、灌排水清淤等，因許多農地遭泥水淹沒，導致大量垃圾堆積，將透過前進協調所機制尋求主責單位協助。

    除已公告光復鄉所有農產品項納天災救助，農業部表示，因部分地區可能短期內無法復耕，將協助受災農民維持農保資格、減免保費，受災農田可維持兩期休耕，受雇人員則透過農業人力團媒合至鄰近農場工作。

    當地有約60公頃未受影響農地，卻苦無水源，農業部表示，會啟動緊急供水計畫，透過抽水機、臨時佈管及清淤關鍵幹線等方式，確保有水可用；當地農改場組成團隊，即起前進災區，盤點災民實際需求、提供專業諮詢及現場指導服務，包括病害防治、地力恢復等，並配套辦理相關的資材補助等，讓農民可快速恢復生產。

    若農場或加工設備有損失，農業部表示，視個案情形專案給予處理及協助；至於農、漁、畜各產業復耕、復養資金缺口，以及因為災損遭受的損失，相關勘災、統計、救助金發放服務，也將從簡、從寬、從速辦理。

    至於最新農損部分，截至今下午5時，截至今下午5時，全台農損破3.3億元，主要受損集中在花蓮，受損主要是農田埋沒流失共392公頃。

