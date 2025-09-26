黃國昌涉狗仔偷拍 記協批：政治人物不可指揮與利用媒體攻擊政敵

立委黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌今天被爆涉嫌長期指揮狗仔跟拍特定對象，台灣新聞記者協會今天（26日）晚間發表聲明，強調記者應恪守第四權精神，政治人物不可指揮與利用媒體攻擊政敵。

台灣新聞記者協會聲明指出，新聞記者作為「第四權」第一線執行者，獨立行政、立法、司法三權之外，受社會大眾所託，用以監督政府、維護公益、保障正義等功能，故以媒體從業人員理應作為替「全體讀者」服務為優先，新聞工作應恪守第四權精神。

記協指出，政治人物同樣具有服務民眾、施政、監督等重大功能，然台灣政治環境中，亦有不同政黨、不同派系等衝突，不同理念的政治人物彼此互為政敵，在現今民主社會底下，卻往往不循正當管道，不當手段及利益衝突等情況時有所為，實非人民之福。

而當媒體第四權，與握有行政資源或預算編列權力的政治人物，兩者以私利結合，未考量公眾利益，不僅喪失原先社會制度賦予兩族群的功能與期待，更可能戕害兩者之於民眾的信賴感。

台灣新聞記者協會呼籲，媒體應恪守第四權精神，不受政黨、財團與各種壓力而屈服，新聞工作應以民眾「知的權利」為優先，輔以公共利益、正確道德價值、國家安全及社會安定等高度，進行新聞報導，建議無論任何新聞報導，都要做好最基本的新聞平衡與比例原則，不誇大、不偏頗，做好新聞自律，才能贏得民眾更多尊重。對於缺乏操守的記者則應予處罰。

記協要求，台灣的政治人物請勿再假新聞報導、媒體爆料等之名，行政治鬥爭，侵犯隱私之實，任何指揮記者、組織狗仔、發動跟監、竊聽、收買、惡意造謠、造假資訊、恐嚇威脅、動手傷人等種種不法及不齒之行為舉止，都應立即停止。

記協也強調，若有新聞媒體從業人員遭受政治人物不當逼迫與對待，歡迎向記協申訴，記協必定維護第一線從業人員工作權益，捍衛台灣新聞自由，並尋求國際組織聲援。

記協希望，全國人民一起關注台灣新聞自由與媒體工作權益，有良好的媒體環境，才有更優質的第四權監督功能，讓民眾各種聲音得以被聽見，輿論能發揮效果，政府施政達正向，經濟全面發展，環境生態永續，社會更加進步自由。

台灣新聞記者協會今晚發表聲明。（記協提供）

