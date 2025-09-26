陸委會背書 中國YouTuber公子沈等3人來台禁令提前解除

中國YouTuber公子沈、悉尼奶爸、文昭等3人來台禁令提前解除。（擷取自「公子沈 Mr. Shen」YT頻道首頁）

YouTuber公子沈、悉尼奶爸、文昭等3人去年來台觀選，由於上節目錄影收取酬勞，被認定非法工作，禁止入境台灣。移民署提前解除管制禁令，解禁關鍵是陸委會背書他們「具有特殊技術及經驗」。

YouTube頻道「公子沈Mr. Shen」經營者公子沈、YouTube頻道「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、YouTube頻道「文昭談古論今」經營者文昭去年獲邀與其他成員組成「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」來台觀選。

請繼續往下閱讀...

3人在台觀選期間獲邀上節目錄影，由於有收取酬勞，經人檢舉後，被台北市勞動局認定非法工作，禁止入境台灣。內政部移民署25日表示，3人依法申請解除管制，經與會商主管機關評估後，依法解除。

提前解除關鍵在陸委會。

台北市信民兩岸研究協會為組織、邀請觀選團來台主辦單位。台北市信民兩岸研究協會理事長黃清龍今天對中央社表示，「禁止外國人入國作業規定」提到，經中央目的事業主管機關認定，可以申請不予禁止入國，3人提前解禁是出於陸委會認定。

黃清龍對於公子沈等3人被禁止入境處分抱屈。他說，公子沈等3人對於台灣總統選舉的觀察，在網路創造極高點閱率，這是一個讓更多人了解台灣、認識台灣的選舉，對於這些華人自媒體來說，這趟獲得很多，也讓他們持續地關注台灣。

黃清龍表示，在被動情況下得知3人被禁止入境，3人均為加拿大、澳洲等國公民，在台灣上節目、參加錄影，沒有影響本地人就業機會，這3人在台灣短短幾天，僅接受一、兩次訪問，也不是圖酬勞，對於禁止入境處分感到「不合理」。

黃清龍強調，現在最重要的事情是，把台灣的民主發展現況介紹給更多海外人士知道，這些YouTuber擁有強大的號召力、影響力，在他們的宣傳下，讓台灣被更多人看見，他們都是拿外國護照，「他們跟王志安的情況不一樣」。

公子沈先前也在其經營的YouTube頻道表示，上節目是臨時性的、一兩次的，不是跟電視台簽署工作協議，被禁止入境是不合理的，「哪怕非常牽強的解釋，也不應該對我們像對王志安的處罰一樣，禁止入境」。

內政部移民署表示，依法解除3人管制。

內政部移民署函文內容寫道，「案經大陸委員會確認渠等為台灣地區所亟需且短期內不易培育之外國人」，依據「禁止外國人入國作業規定」第15點規定，同意即日起解除3人管制。

「禁止外國人入國作業規定」第15點規定，具有特殊技術及經驗，經中央目的事業主管機關確認為台灣地區所亟需或短期內不易培育的外國人，本人或其外國籍配偶，因逾期停留、居留或非法工作經禁止入國者，得申請不予禁止入國。

去年1月選舉期間，另一起由於上節目被禁止入境案例為前央視記者王志安。

王志安去年1月以觀光名義來台灣，參加脫口秀「賀瓏夜夜秀」，內政部移民署認定來台事由與許可目的不符合，管制5年不予許可來台觀光，王志安提起訴願被駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法