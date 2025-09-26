為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    （圖輯）全力馳援花蓮災後復原 國軍合計投入2008兵力

    2025/09/26 18:41 記者方瑋立／台北報導
    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    強颱「樺加沙」重創花蓮，國軍第二作戰區今（26）日持續投入災後復原工作，並在第三、四、五作戰區跨區增援下，共計派遣2008員官兵全力投入光復鄉災後復原工作。

    總統賴清德已授權經同意可進入民宅救災，第二作戰區今天下午編組380員官兵在屋主同意下進入民宅，協助清理大型廢棄物。

    第二作戰區強調，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，並區分由官兵深入小巷弄與受創民宅協處，主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，期全力協助地方早日恢復正常生活。

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    指揮官赴前線向光復居民說明將全力協助民眾家中內廢棄物搬運任務。（第二作戰區提供）

    指揮官赴前線向光復居民說明將全力協助民眾家中內廢棄物搬運任務。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵協助廢棄物清運及淤泥清理。（第二作戰區提供）

    官兵利用短暫休息時間補充水分及擦拭汗水。（第二作戰區提供）

    官兵利用短暫休息時間補充水分及擦拭汗水。（第二作戰區提供）

    工兵機具執行道路清淤任務。（第二作戰區提供）

    工兵機具執行道路清淤任務。（第二作戰區提供）

