為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨高市黨部「送暖花蓮」 中評委陳佳田豪氣捐百萬

    2025/09/26 18:26 記者葛祐豪／高雄報導
    國民黨中評委陳佳田（左）捐出100萬元，幫助花蓮重建。（國民黨提供）

    國民黨中評委陳佳田（左）捐出100萬元，幫助花蓮重建。（國民黨提供）

    國民黨高雄市黨部與市議會黨團、高雄市民眾服務社共同發起的「送暖花蓮」物資募集行動，自25日下午4點釋出募集圖卡後，短短22小時內便湧入上百位市民熱情響應，送來各類民生物資，國民黨中評委、也是靜和醫院醫療體系團隊董事長陳佳田，更豪氣捐出100萬元。

    市黨部指出，原訂募集活動至今天（26日）下午5點半截止，但截至今天下午2點，因市民的愛心物資大量湧入，考量車輛調度及運送乘載有限，提前停止收受物資，市黨部也隨即啟動物資的彙整分類。

    靜和醫院醫療體系團隊董事長陳佳田，本身是國民黨中評委，他今天特別帶著100萬元支票，請託黨部轉交花蓮縣政府。市黨部感謝他慷慨捐出100萬元善款，專款將用於支援花蓮災區重建與救助工作；此外，市議會黨團總召黃香菽與鍾易仲、王義雄、邱于軒等議員，也響應捐贈消毒水、乾糧等相關民生物資，市黨部將在最短時間內完成整備，預計於27日出發，盡速送往花蓮災區。

    國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩表示，看到花蓮的災情感同身受，非常感謝高雄市民好朋友愛心滿滿，在發出募集訊息的短短時間內，就湧入許多物資，「真的溫暖在心頭，深深展現同島一命的精神!」

    柯志恩強調，現階段物資募集充足，市黨部也暫時停止收受，感謝許多志工夥伴協助後續物資的彙整，會用最快速度將物資送到花蓮，希望能帶給花蓮鄉親一些溫暖，「日後還需要大家陪伴花蓮鄉親走過漫漫重建之路，大家一起為花蓮加油」。

    送暖花蓮，上百位市民送來各類民生物資。（國民黨提供）

    送暖花蓮，上百位市民送來各類民生物資。（國民黨提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播