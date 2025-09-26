國民黨高市黨部「送暖花蓮」 中評委陳佳田豪氣捐百萬

國民黨中評委陳佳田（左）捐出100萬元，幫助花蓮重建。（國民黨提供）

國民黨高雄市黨部與市議會黨團、高雄市民眾服務社共同發起的「送暖花蓮」物資募集行動，自25日下午4點釋出募集圖卡後，短短22小時內便湧入上百位市民熱情響應，送來各類民生物資，國民黨中評委、也是靜和醫院醫療體系團隊董事長陳佳田，更豪氣捐出100萬元。

市黨部指出，原訂募集活動至今天（26日）下午5點半截止，但截至今天下午2點，因市民的愛心物資大量湧入，考量車輛調度及運送乘載有限，提前停止收受物資，市黨部也隨即啟動物資的彙整分類。

靜和醫院醫療體系團隊董事長陳佳田，本身是國民黨中評委，他今天特別帶著100萬元支票，請託黨部轉交花蓮縣政府。市黨部感謝他慷慨捐出100萬元善款，專款將用於支援花蓮災區重建與救助工作；此外，市議會黨團總召黃香菽與鍾易仲、王義雄、邱于軒等議員，也響應捐贈消毒水、乾糧等相關民生物資，市黨部將在最短時間內完成整備，預計於27日出發，盡速送往花蓮災區。

國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩表示，看到花蓮的災情感同身受，非常感謝高雄市民好朋友愛心滿滿，在發出募集訊息的短短時間內，就湧入許多物資，「真的溫暖在心頭，深深展現同島一命的精神!」

柯志恩強調，現階段物資募集充足，市黨部也暫時停止收受，感謝許多志工夥伴協助後續物資的彙整，會用最快速度將物資送到花蓮，希望能帶給花蓮鄉親一些溫暖，「日後還需要大家陪伴花蓮鄉親走過漫漫重建之路，大家一起為花蓮加油」。

送暖花蓮，上百位市民送來各類民生物資。（國民黨提供）

