調查局與學界舉辦研討會 關注川普第二任期政治變化

淡江大學外交與國際關係學系及兩岸關係研究中心、國家圖書館、「中共研究雜誌社」及調查局「展望與探索雜誌社」，今天舉辦「美國總統川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會，邀請國內外專家學者，共同探討川普政府可能的外交走向，深入分析台美關係發展、美中互動新態勢及其對台灣戰略地位影響等議題，吸引逾200人報名參加，包含各國駐台代表。

調查局表示，這場學術研討會開幕式，由淡江大學學術副校長許輝煌主持，並邀請陸委會副主委沈有忠參與。

「展望與探索雜誌社」發行人陳白立在開幕式致詞時表示，川普重返白宮，其外交與安全政策展現新的走向，對國際局勢產生深遠影響；特別是在美中戰略競爭持續深化、台海情勢升溫及印太安全格局快速演變之際，台灣所處的國際環境更顯複雜嚴峻，鑒於此一背景，本次研討會正是因應當前情勢的重要學術探索。

調查局指出，研討會共有三場次（第一場次：印太局勢；第二場次：當代中國；第三場次：兩岸關係），共發表9篇論文；論文發表人、與談人及主持人均為在中共問題、國際關係、戰略研究及外交政策等領域具深厚造詣的國內外知名專家學者，從美中戰略格局、台美合作前景、兩岸關係動態等面向進行深入分析，透過對話交流與深入探討，希望為社會大眾及政策制定單位提供重要的觀察與前瞻思維，協助台灣在快速變動的國際局勢中尋求最佳因應之道。

調查局指出，「展望與探索雜誌社」與「中共研究雜誌社」自2009年迄今，連續16年分別與國內大學中國大陸相關研究所或研究中心共同舉辦學術研討會，就政治、經濟、軍事、外交、司法、文教、區域安全等層面深入研討，掌握區域、中國及兩岸發展脈動，成果深獲各界好評，本研討會已成為探討中國情勢、兩岸關係與區域安全的年度重要學術盛會。

