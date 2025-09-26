私下批媒體太差了！他爆黃國昌曾說「如果我弄一定爆驚天大料」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，引發社會熱議。對此，政治評論員張禹宣爆料，過去自己還是記者跑立法院時曾和黃國昌聊天，黃國昌曾抱怨現在媒體都太差勁了，要是他是記者，會如何如何去挖資料。但張禹宣表示，實際上這些事都是違法的。

張禹宣今日在個人直播節目「禹宣同行」表示，過去他曾在跑立院時和黃國昌聊天過，他強調，當時還有攝影師在，有第三人，「所以是公開場合」。張禹宣透露，黃國昌當時表示，「我覺得你們（媒體）都太差了」，他還說，如果是他當記者，一定會去挖什麼什麼……然後用什麼什麼方式去得到資訊、拍到當事人，然後去爆料。

張禹宣表示，當時黃國昌已經是立委，還在時代力量，「他跟我親口講」。張禹宣回憶，當下黃國昌那時候就已經提出對媒體的願景跟想法，但實際上是違法的，因為如果是利用司法檢調線的記者去調到司法檢調的東西，再用立委權責去調到所能調取的資料，再利用狗仔去跟拍偵蒐政敵，再用手邊媒體資源將相關的資訊發送，「這就是黨狗媒啊」。

張禹宣強調，這是黃國昌當時對他親口講的，顯示黃對於媒體有一定的想像跟想法，他透露了自己認為作為媒體的做法，譬如資料要怎麼去抓、去拿，怎麼去拍跟截取。張禹宣說，當時他心裡就想，原來黃國昌對媒體很有興趣，他更爆，當時黃國昌還說，現在線上這些媒體都太差了啦，如果給他來弄，他一定弄到「爆驚天大料」。

不過，張禹宣也說，黃國昌講這些只是屁話，沒有人能這樣幹，這樣幹會出事。他也評價，黃國昌是一個覺得自己很帥、能力很強、很聰明，又很驕傲的人。

