中秋節前勗勉嘉義空軍 賴清德：增國防預算提升軍人待遇

賴清德總統致詞強調，會持續提升國防能量，改善國軍待遇並提供優質武器裝備。（記者王善嬿攝）

嘉義空軍第四聯隊在7月丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨，協助嘉義縣水上鄉、嘉義市災後復原；花蓮縣光復鄉洪災，也派遣2輛UH-60M黑鷹直升機、20人到花蓮待命協助。賴清德總統今在中秋節前前往勗勉，慰勞官兵辛勞，他致詞強調，國防預算以2030年達GDP5%為目標，提升國軍生活待遇、提供優質戰備武器、強化本土國防，打造國防的優質台灣品牌。

賴清德今由國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐、作戰區指揮官李榮華、第四聯隊聯隊長楊全文聯等人陪同，聽取空軍第四聯隊簡報後，到機棚區與國軍官兵合影，致贈加菜金。

他致詞感謝國軍弟兄姊妹，中秋節是國人與親朋好友團聚重要時刻，但因為任務在身，這段時間必須留守軍中，因為國軍全天候待命，守護國家、主權、自由民主生活，國人才能夠安心過節，是國家的驕傲，「我以你們為榮」，更協助各項救災及災後復原重建工作，大家辛苦了。

他表示，政府會繼續堅定做國軍的後盾。過去一年，國防部長顧立雄全力推動下，提升國軍各項加給與津貼、改善軍隊環境，在維持紀律前提下，採用減法思維、放寬許多規定，落實實戰化訓練，透過提高強度和密度，強化國軍的實力。

他表示，未來會持續提升國防力量，明年度國防預算按北約標準將達GDP3.32%，可望在2030年前達GDP的5%。

他表示，區域內安全挑戰日益複雜，一定要打造一個堅強有韌性的國防體系，同心協力，軍民合作，透過實力來贏得真和平、維持區域的和平穩定。

這段時間南部風災、雨災，或這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤災情，國軍都身先士卒，站在第一線給予受災民眾強烈支持與照顧，他代國人再次感謝。

賴清德總統（左）今到嘉義勗勉空軍第四聯隊官兵的辛勞，致贈加菜金。（記者王善嬿攝）

