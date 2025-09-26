為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    仗義執言！友邦領袖聯大斥中國曲解：2758號決議未排除台灣參與

    2025/09/26 17:45 記者方瑋立／台北報導
    友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在聯合國大會總辯論發言，支持台灣參與聯合國體系。（圖取自UN官方直播）

    友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在聯合國大會總辯論發言，支持台灣參與聯合國體系。（圖取自UN官方直播）

    聯合國大會總辯論23日登場，我國友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）以及史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）今（26）日先後在發言中強調，台灣不應被排除在聯合國體系之外，並直指中國長年錯誤詮釋第2758號決議，導致台灣遭受不公平對待。

    惠恕仁發言時直言，他必須提出一個「原則性問題」，即多年前中國錯誤解讀聯合國大會第2758號決議，如今仍持續聲稱台灣是中華人民共和國的一部分，這導致台灣2300萬人的聲音被噤聲，也讓台灣完全無法參與聯合國系統，進而無法對世界作出貢獻。

    惠恕仁強調，帛琉相信「包容性會強化聯合國」，任何群體都不應被阻擋在外，也不應被禁止對這個世界急切需要的解方提出貢獻。

    恩史瓦帝三世隨後在發言中也明確表示，1971年聯合國大會通過的第2758號決議，並未處理台灣在聯合國的代表權問題，更沒有排除台灣參與聯合國體系。

    他呼籲，聯合國必須尋求適當方式納入台灣，讓台灣能更好地協助實現聯合國「永續發展目標」（SDGs），如此才能落實聯合國「不遺漏任何國家」的使命。

    帛琉總統惠恕仁在聯合國大會總辯論發言，直指中國長年錯誤解讀聯合國第2758號決議文，排除台灣參與。（圖取自UN官方直播）

    帛琉總統惠恕仁在聯合國大會總辯論發言，直指中國長年錯誤解讀聯合國第2758號決議文，排除台灣參與。（圖取自UN官方直播）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播