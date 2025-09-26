仗義執言！友邦領袖聯大斥中國曲解：2758號決議未排除台灣參與

友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在聯合國大會總辯論發言，支持台灣參與聯合國體系。（圖取自UN官方直播）

聯合國大會總辯論23日登場，我國友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）以及史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）今（26）日先後在發言中強調，台灣不應被排除在聯合國體系之外，並直指中國長年錯誤詮釋第2758號決議，導致台灣遭受不公平對待。

惠恕仁發言時直言，他必須提出一個「原則性問題」，即多年前中國錯誤解讀聯合國大會第2758號決議，如今仍持續聲稱台灣是中華人民共和國的一部分，這導致台灣2300萬人的聲音被噤聲，也讓台灣完全無法參與聯合國系統，進而無法對世界作出貢獻。

惠恕仁強調，帛琉相信「包容性會強化聯合國」，任何群體都不應被阻擋在外，也不應被禁止對這個世界急切需要的解方提出貢獻。

恩史瓦帝三世隨後在發言中也明確表示，1971年聯合國大會通過的第2758號決議，並未處理台灣在聯合國的代表權問題，更沒有排除台灣參與聯合國體系。

他呼籲，聯合國必須尋求適當方式納入台灣，讓台灣能更好地協助實現聯合國「永續發展目標」（SDGs），如此才能落實聯合國「不遺漏任何國家」的使命。

帛琉總統惠恕仁在聯合國大會總辯論發言，直指中國長年錯誤解讀聯合國第2758號決議文，排除台灣參與。（圖取自UN官方直播）

