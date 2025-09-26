網傳雙城論壇MOU洩機密圖資、兩岸勞務仲介？ 北市府嚴正駁斥

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北上海雙城論壇延期舉辦，網傳因此次簽訂水治理合作、職業培訓合作兩個MOU，水治理合作是將翡翠水庫、北市下水道機密圖資給上海；職業培訓合作，則是假借培訓名義仲介台灣人去上海工作，讓上海把人送來台北工作。對此，北市府回應，僅限河川治理、污水處理的工法分享，圖資說法是惡意扭曲，請停止造謠；勞務仲介也非事實。

北市工務局表示，本次合作備忘錄從未涉及所謂「關鍵設施圖資」，僅限於河川治理及污水處理的技術與工法分享；影射涉及圖資的說法是惡意扭曲，工務局強烈譴責，也呼籲有心人士停止造謠、傳謠，不該以訛傳訛誤導社會大眾。

工務局強調，兩市地理等條件不同，本就不需要、更不會用相關圖資進行交流，刻意提「圖資」是無的放矢，根本是「拆圓環是為了讓坦克軍隊進入城市更方便」一樣等級的造謠。

勞動局說，仲介台人去上海或是上海人來台工作為不實謠言，絕無可能發生，本次合作備忘錄草擬內容，從未涉及「勞務仲介」，更絕無存在送台灣人去大陸就業，或大陸人來台就業情形，呼籲有心人士立刻停止散播造謠，勿製造輿論恐慌。

