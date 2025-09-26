為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌爆指揮狗仔政治跟監 林志潔籲：遭拍偷者應訴諸法律捍衛權益

    2025/09/26 17:32 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大法律學者林志潔呼籲，遭跟拍、偷拍者應訴諸法律捍衛權益。（資料照，記者洪美秀攝）

    民眾黨主席黃國昌被組狗仔隊，長期跟拍偷拍綠營政治人物。陽明交大法律學者林志潔說，未經他人同意，偷拍或跟拍他人，除可能構成刑法315之1第2款規定：無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬以下罰金之外，也可能會違反個資法，處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。呼籲遭跟拍偷拍的政治人物應訴諸法律捍衛自身權益。

    林志潔說，依個人資料保護法第19條規定，非公務機關對個人資料的蒐集或處理有一定的規範與特定目的，至於如果是為感情糾纏，而跟拍騷擾他人，還可能會有跟蹤騷擾防制法的適用。公眾人物在涉及公共利益或與公眾相關的私人事務上，基於憲法對新聞自由的保障，媒體有採訪和報導真相的必要，所以隱私的範圍會比一般民眾要小；但媒體仍不得無故窺視，且公眾人物依然應保有其不被打擾的私密空間，對個人資料也應有自主的控制權。

    至於若不是新聞媒體，則無新聞自由保障問題，在跟拍偷拍等行為上，就更無正當性可言。林志潔也建議遭到不法跟拍偷拍者，應挺身捍衛自己權利，遏止侵犯他人隱私的犯罪行為。

