遭爆指揮狗仔政治跟監！黃國昌「沉默是金」沒回應 臉書慘被灌爆

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，直到目前都未見黃國昌現身回應，僅民眾黨發言人吳怡萱表示，爆料媒體是張冠李戴、移花接木編造故事。對此，大量網友灌爆黃國昌臉書，要他出來說清楚。

鏡報今日爆料黃國昌長期指揮一組狗仔跟監偷拍政治人物，不過民眾黨回應，鏡報張冠李戴、移花接木，用2023年夏天黃國昌被鏡媒體跟拍騷擾，才反蒐證的對話內容編造故事；對此，鏡報透過聲明回應，民眾黨並未否認報導中所披露的對話內容之真實性，證實黃國昌確實有指揮狗仔的情事，呼籲黃國昌說明真相，以釋群疑。

此事引起各界熱議，但黃國昌到目前仍未做出任何回應，一反過去犀利、直球對決的風格。本月初北院裁定民眾黨前主席柯文哲交保時，黃國昌人雖在國外，卻仍有透過臉書發聲，今日卻一反常態悄然無息。

對此，大量網友湧入黃國昌臉書留言砲轟：「前幾年自豪的D槽很滿的意思今年總算搞懂了，就是美國昌你請狗仔偷拍」、「鏡週刊跟拍你，所以你就養狗仔反蒐證民進黨？這邏輯真的只有白賊黨想得出來」、「狗仔頭，怎麼那麼安靜啊」、「被罵狗仔昌，不咆哮一下嗎？」、「我只想知道你要躲幾天」、「你這種政客該退出政壇」。

