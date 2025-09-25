桃園竹市雙城對話 激盪青年參與城市治理新思路

桃竹青年雙城對話，激盪政策創新思路。（桃市青年局提供）

桃園市政府青年事務局長、青年諮詢會副召集人侯佳齡今（25）日率領第六屆桃園市青年諮詢會委員前往新竹市，與新竹市青年事務委員會展開「雙城對話」；雙方分享政策提案、審議流程及實務經驗，參訪「衣啟飛翔創客基地」，了解中央部會創業輔導資源及專業設備如何協助創意落地，以及走訪地方創生據點「見域工作室」，透過面對面交流激盪城市治理與青年參與的新思路。

侯佳齡表示，青年諮詢會委員來自不同年齡層、16至40歲不同學經歷背景的青年們，肩負市府與青年溝通橋梁角色，透過定期提案與審議，針對交通、環境、文化、教育及就業等公共議題提出建言，並由局處跨域協作將建議納入市政決策，展現「青年共創、政府共行」的新治理模式，也是市府蒐集青年意見的重要平台。

侯佳齡說，此次跨縣市交流深化彼此學習，提升青年對公共事務的關注，未來將持續透過「桃竹竹苗區域治理平台」推動跨域合作，讓青年建言在市政決策中發揮更大影響力。

桃園青諮委員劉憬勲會後指出，桃園與新竹同為青年人口最多的城市，交流過程不僅看見科技與民生產業並行的可能，感受到同世代青年對公共事務的熱情。

委員詹宇翔分享，此次跨縣市交流收穫良多，觀察到竹市青年參與機制和桃園不同，尤其是在局處決策及青年就業、創業輔導的整合方式上，值得持續交流，共同推進青年參政與賦權。

