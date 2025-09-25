為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    加拿大前參謀總長訪台 羅森：訪團成員更堅定支持台灣

    2025/09/25 22:15 記者黃靖媗／台北報導
    加拿大前參謀總長羅森訪台，與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    加拿大前參謀總長羅森訪台，與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    加拿大前參謀總長羅森（General Tom Lawson）、艾韋恩（Wayne Eyre）率領「加拿大國安事務訪問團」訪台，今（25日）接受外交部長林佳龍午宴歡迎。羅森表示，藉由訪台期間與多個政府部門的對話，訪團成員更加堅定支持台灣。

    林佳龍今日晚間透過臉書表示，特別感謝羅森率領的訪問團，積極推動台加交流合作，也肯定加拿大持續以具體行動展現對自由開放印太區域的長期承諾，包括9月6日加拿大派遣巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲軍艦共同通過台灣海峽，以及今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席期間，持續協調發布友台聲明，強調台海和平及穩定的重要性。

    羅森表示，團員高度讚揚台灣確為民主燈塔，在訪問期間，代表團與多個政府部門進行深入交流，常因討論熱烈而超出原定時間，透過這些對話，訪團成員更加堅定支持台灣，也期待將相關資訊帶回加拿大與友人分享。

    林佳龍指出，台加合作近期成果豐碩，兩國上月簽署暗船偵知系統瞭解備忘錄，並於本月在全球合作暨訓練架構（GCTF）平台下，合辦媒體素養研討會，強化雙方的民主韌性。

    林佳龍也說，加拿大是台灣在印太地區的重要民主夥伴，其發布的「印太戰略」強調，反對任何片面改變台海現狀的行為，我們由衷感謝加拿大以實際行動支持台灣，未來雙方將持續深化合作，共同實踐自由開放印度太平洋的願景。

    加拿大前參謀總長羅森、艾韋恩率領「加拿大國安事務訪問團」訪台，與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    加拿大前參謀總長羅森、艾韋恩率領「加拿大國安事務訪問團」訪台，與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

