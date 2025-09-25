國民黨主席選舉第二場辯論「獨缺卓伯源」 中天發聲明：無奈

中天新聞20日舉辦「國民黨主席大辯論」，未受邀請的候選人卓伯源不得其門而入，憤而拍推看板。（資料照，記者方賓照攝）

「中天新聞」主辦的第二場國民黨主席候選人辯論會27日登場，20日第一場只邀郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中，郝龍斌婉拒參加，當天形成「三缺一」局面，6名候選人中的卓伯源氣得赴現場抗議。「中天新聞」今天（25日）聲明，原本已向卓伯源發出邀請參加第二場辯論，但他22日召開記者會攻擊汙衊中天與旺中集團，儘管他在記者會後回覆要參加辯論，但衡量卓伯源對中天誤解甚深，無奈之下決定不邀請卓伯源參加第二場辯論，當天只有郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘5人。

「中天新聞」解釋，2022年台北市長選舉多達12人登記參選，當時電視台聯合舉辦的電視辯論會，只有邀請蔣萬安、陳時中、黃珊珊等3強參加，今年國民黨主席選舉中天作為民間媒體以一己之力籌辦電視辯論，考量電視辯論流程、流量及收視、人力物力等因素，採用「網路溫度計」網站聲量排名，邀請聲量前四強候選人辯論，很遺憾卓伯源在20日當天拿著虛偽不實的「邀請函」到辯論場外鬧場，但該台從頭至尾沒有惡言相向。

「中天新聞」指出，原本願意不計較卓伯源鬧場，從善如流，由第二場主辦單位在20日當晚向卓伯源發出辯論邀請，不料卓伯源於22日召開記者會攻擊汙衊中天與旺中集團，儘管卓伯源在記者會後回覆要參加辯論，但已破壞善意基礎，諸多發言與事實不符，已涉及誹謗，應該道歉，「衡量卓伯源先生對中天誤解甚深，中天的善意不能建立在全體員工遭污名化和不實指控的屈辱之上，中天無奈之下，決定不邀請卓伯源先生參加第二場辯論。」

