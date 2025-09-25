稱《零日攻擊》導演羅景壬貪瀆被告 中評社撤稿道歉

國民黨日前誣稱《零日攻擊》導演羅景壬團隊不履約「爽領2872萬」，9月被羅提告造謠誹謗後，香港媒體「中評社」報導此事，指稱羅景壬是「貪瀆被告」。羅今發文指出，中評社收到他的存證信函後，24日已撤除報導，並公開道歉。（擷取自「中評社」官網）

國民黨日前誣稱《零日攻擊》導演羅景壬團隊不履約「爽領2872萬」，9月被羅提告造謠誹謗，香港媒體「中評社」報導此事時，竟指稱羅景壬是「貪瀆被告」。羅今日發文指出，中評社收到他的存證信函後，24日已撤除報導，並公開道歉。

中評社於官網刊登道歉啟事，指「本網2025年8月22日刊登題為『北檢查貪瀆 零日攻擊導演、許銘春列被告』一文，因編輯部疏失，標題上誤置，造成羅景壬先生之困擾，特此致歉」。

羅景壬於臉書指出，我們常說「正義遲到了」，但正義真的希望自己遲到嗎？謠言一出口，第一刻就會造成傷害，哪怕正義再快，也只能遲到。國民黨對他造謠抹黑，透過媒體擴散成為數百則新聞報導；許多人誤信謠言，在各種平台發出數千則仇恨留言，「不只傷害我的人格，也使自己觸法」。

羅景壬強調，始作俑者當然是造謠者。然而，如果媒體不善盡查證義務，等於在第一時間傳散錯誤訊息，誤導民眾，留下違法言論，激化仇恨、徒增社會對立。例如中評社8月22日報導，竟指稱他是「貪瀆被告」，9月23日他委任律師寄發存證信函；9月24日，中評社即撤除該報導，並公開道歉。

羅景壬提及，輕易聽信謠言、傳散謠言，發表不實的仇恨言論，都是觸法的。錯假訊息引發人們彼此仇視，社會信任瓦解，再快的正義，也注定遲到，沒有任何人真正得利，只有外部敵人愉快。如果你也曾在公開網路平台，留下任何未經查證的、不實的、仇恨的誹謗言論，請務必盡快刪除。

