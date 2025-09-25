為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雙城論壇爆MOU爭議 陸委會、北市勞動局各執一詞

    2025/09/25 21:23 記者孫唯容／台北報導
    陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照）

    台北市政府22日緊急宣布，原定在今（25日）出發的上海台北雙城論壇改期到年底，有傳言指出是「陸委會審核MOU刻意刁難拖延」，陸委會副主委兼發言人梁文傑今表示，職業培訓合作方面，勞動部主要的考慮是，避免用就業服務、技能檢定，造成一種兩邊互送進行職業培訓的情況。

    不過北市勞動局指出，本次合作備忘錄草擬之內容自始從未有涉及送台灣年輕人去大陸就業，反之亦然，陸委會的說法為惡意扭曲。

    陸委會今下午舉行例行記者會，對於雙城論壇的相關問題，梁文傑指出，關於這次要簽的兩份MOU，一份是關於水治理，一份是關於職業培訓合作，水治理的部分比較單純，中央的立場是可以合作，但不能涉及國家關鍵基礎設施，比如水庫；另外，還有一個叫是下水道，內政部對下水道的認定也是屬於國家基礎設施，不可以與對方進行圖資的交流。

    梁文傑說，職業培訓合作方面，勞動部主要的考慮是避免用就業服務、技能檢定，造成一種兩邊互送進行職業培訓的情況，「因為台灣是沒有開放大陸人來台工作的，我們常常看到利用職業培訓，實際上是來工作，兩岸條例的規定是不可以從事勞務仲介，也就是把台灣人介紹到大陸去工作；職業培訓合作的MOU，簽署用詞上比較模糊，所以疑慮一直沒辦法消除，勞動部從法律面來看，沒辦法直接讓北市府的版本通過，必須修正，「勞動部已經把修正意見給北市府了，其他部會也同樣，北市府只要依照意見去改，也不用重新申請，所以MOU的審查在我們看來是到此為止。」

    不過北市勞動局今天晚間發布新聞稿強調，針對梁文傑影射台北市政府恐被當成「送台灣年輕人去大陸就業的單位」，針對此言論表示嚴正駁斥，開放工作權屬中央權責，台北市政府本於地方政府職權，針對雙方政府機構推動職業技能培訓之經驗交流草擬本備忘錄，其合作範圍均依據中央當前就業及訓練相關規範而為之，絕無陸委會稱可能涉及「勞務仲介」或非地方政府職權，甚至是其他現行政策法規未開放事項之情形。

    勞動局指出，北市與上海方溝通正常，惟本備忘錄遭陸委會、勞動部不同解讀，並遭要求修改名稱及超過一半之內容，以致須重新確認細節，因此即便陸委會及勞動部在9月24日發文正式通知修改，仍已拖延到原訂論壇作業時間，影響本備忘錄之辦理期程。

