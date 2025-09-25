中市助花蓮重建首創返鄉津貼 盧秀燕盼中央比照

台中市長盧秀燕（中）跟立委羅智強（右）在台中市進行吃播。（記者蘇金鳳攝）

國民黨主席選舉將在10月18日投票，候選人、立委羅智強今天與台中市長盧秀燕在台中肉圓店吃播。面對花蓮嚴重災情，盧秀燕及羅智強表示「我們都是花蓮人」，盧秀燕更說，今天中市首創「返鄉重建津貼」，讓在台中市工作、設籍花蓮光復鄉民能返鄉重建，市府1天1000元補助，最高10天，因各縣市也有不少光復鄉民，希望中央也能比照協助，讓光復鄉民能返鄉協助重整家園。

羅智強今天與盧秀燕在台中市品嚐獲得2025年必比登推介的「台中肉員」進行吃播，2人開心品嚐肉圓時，也表示要一同為花蓮祈福。

盧秀燕表示，台中搜救隊昨天至花蓮搶救，已救出13位民眾，她擔心第一批搜救隊太辛苦，原本要換第二批，他們表示要繼續搶救，但第二批整裝待發，會以搭火車方式前往。

盧秀燕並說，花蓮縣光復鄉災情嚴峻，有很多設籍光復鄉但在台中工作的原住民心急如焚，台中市啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，不僅全國首創「返鄉重建津貼」每戶1天1000，最高1萬元補助，第一階段10天，也提供交通費，讓光復鄉人重建家園無後顧之憂，因為是當地人，對地形也熟悉；很多縣市都有光復鄉民，希望中央能比照協助。

羅智強指出，花蓮是他的故鄉，將捐出書款50萬元；他是國民黨立院黨團書記長，黨團也將捐出50萬。立委高金素梅得知他今天要到台中市跟市長吃播，因此特別委託他跟市長感謝，出動台中搜救隊為花蓮救災。

盧秀燕跟羅智強在台中市吃播，兩人皆為花蓮災情祈福。（記者廖耀東攝）

