為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中市助花蓮重建首創返鄉津貼 盧秀燕盼中央比照

    2025/09/25 21:28 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕（中）跟立委羅智強（右）在台中市進行吃播。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕（中）跟立委羅智強（右）在台中市進行吃播。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨主席選舉將在10月18日投票，候選人、立委羅智強今天與台中市長盧秀燕在台中肉圓店吃播。面對花蓮嚴重災情，盧秀燕及羅智強表示「我們都是花蓮人」，盧秀燕更說，今天中市首創「返鄉重建津貼」，讓在台中市工作、設籍花蓮光復鄉民能返鄉重建，市府1天1000元補助，最高10天，因各縣市也有不少光復鄉民，希望中央也能比照協助，讓光復鄉民能返鄉協助重整家園。

    羅智強今天與盧秀燕在台中市品嚐獲得2025年必比登推介的「台中肉員」進行吃播，2人開心品嚐肉圓時，也表示要一同為花蓮祈福。

    盧秀燕表示，台中搜救隊昨天至花蓮搶救，已救出13位民眾，她擔心第一批搜救隊太辛苦，原本要換第二批，他們表示要繼續搶救，但第二批整裝待發，會以搭火車方式前往。

    盧秀燕並說，花蓮縣光復鄉災情嚴峻，有很多設籍光復鄉但在台中工作的原住民心急如焚，台中市啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，不僅全國首創「返鄉重建津貼」每戶1天1000，最高1萬元補助，第一階段10天，也提供交通費，讓光復鄉人重建家園無後顧之憂，因為是當地人，對地形也熟悉；很多縣市都有光復鄉民，希望中央能比照協助。

    羅智強指出，花蓮是他的故鄉，將捐出書款50萬元；他是國民黨立院黨團書記長，黨團也將捐出50萬。立委高金素梅得知他今天要到台中市跟市長吃播，因此特別委託他跟市長感謝，出動台中搜救隊為花蓮救災。

    盧秀燕跟羅智強在台中市吃播，兩人皆為花蓮災情祈福。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕跟羅智強在台中市吃播，兩人皆為花蓮災情祈福。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播