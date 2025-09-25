普發現金3詐騙手法曝光 內政部出擊:主動過濾關鍵字阻詐

劉世芳表示，已責成警政署持續強化跨部會協合作，以「識詐、防堵、溯源」三管齊下。（內政部提供）

政府最快10月下旬普發現金1萬元，內政部警政署今表示，過去普發現金6千元時，詐團曾採取3種詐騙手法，包含用假檢警致電謊稱遭冒領、透過釣魚簡訊騙取個資，及利用民眾急於領取現金騙取提款卡或金融帳戶。內政部表示，未來將透過主動過濾關鍵字等方式，遏阻詐騙，希望民眾勿輕信陌生簡訊、電子郵件或社群訊息。

部長劉世芳表示，今年7月起執行「淨話專案」，主要透過鎖定與追緝詐騙話務轉接機房、全面掃除機房、阻斷設備與源頭查緝等手段，降低民眾接觸詐騙來電機率。她也強調，普發現金政策主要在照顧全民，對於藉此進行詐騙的不法行為絕不寬貸，已責成警政署以「識詐、防堵、溯源」三管齊下，維護政策美意及守護民眾財產安全。

內政部表示，近期已發現有詐欺集團假冒財政部網站、寄送釣魚簡訊，甚至透過社群平台刊登廣告，以謊稱「領取補助」等手法誘騙民眾點擊不明連結。警政署刑事警察局於165打詐儀錶板設有「關鍵字查詢」功能，讓民眾能輸入網站或帳號判斷是否涉詐，即時降低風險，並透過165打詐儀錶板、165社群及官網即時公布新型態詐騙樣態，達到「全民識詐」的效果。

內政部指出，根據112年普發6000元的案件分析，詐騙集團會針對5個發放管道，採取3種最常見的詐騙手法，包含致電謊稱遭冒領，將電話轉接假檢警機關；發送釣魚簡訊或惡意連結；利用民眾急於領現金的方式，藉機騙取提款卡或證件等個人資料。

內政部表示，在「防堵」面向，刑事局加強與電信業者、社群平台協作，針對與普發現金有關涉詐廣告、帳號及網站快速攔阻；以9月12日至22日單週成效為例，成功通報下架37件詐騙廣告、7個社群帳號，並要求3組涉詐網站停止解析，顯著減少詐騙訊息的流通；同時，警政署刑事警察局指定專責隊強化「溯源」偵查，針對假冒公務機關網站、偽基站傳輸及金流來源深入追查，並報請檢方指揮偵辦。

內政部呼籲，普發現金官方訊息均由政府網站與正式新聞管道發布，請民眾切勿輕信陌生簡訊、電子郵件或社群訊息，更不要隨意點擊不明連結。若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護全民權益，讓政策美意完整落實。

