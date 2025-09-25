立院訪團拜會日華懇 古屋圭司慰問風災、預告10月國慶「台灣見」

立法院長韓國瑜率領的跨黨派立委訪問團，今天拜會日華懇、並與該會成員餐敘。（駐日特派員林翠儀攝）

立法院長韓國瑜率領立法院跨黨派立委訪問團，拜會日華議員懇談會，日華懇會長古屋圭司代表該會向台灣風災表示慰問，並透露今年國慶他會再帶一團全球最大祝賀團到台灣訪問。

這次立院跨黨派立委是受日華懇之邀，由韓國瑜帶隊訪日，日華懇今天傍晚也在眾議員會館準備餐點歡迎立院訪團到來；正在訪美的首相石破茂還贈送鳥取縣的銘酒助興。日華懇今天有上百位議員親自或派代理人出席，會場十分熱鬧，大家也約好下個月台灣見。

古屋致詞時，先向花蓮風災罹難者致上最深切的哀悼，並向受災民眾表達誠摯的關心。他表示，日本方面也願意在必要時給予協助。

他說，台日都是天然災害頻繁的國家，每當災害發生時，雙方總是能夠互相扶持、共渡難關；正所謂「患難見真情」，真正的朋友是在困難時能夠相互幫助，「對我而言，台灣就是真正的朋友。」

古屋也介紹了日華懇內設置的台灣相關專責小組，促進台日各領域交流合作，包括女性交流小組、戶籍登記小組等，日本今年修改規定，讓台灣人在與日本人結婚登記時，配偶的國籍欄得以登記為「台灣」，這不僅是制度上的改進，更是人權的進步。

在經濟合作方面，台積電在熊本設廠，為當地帶來巨大的經濟效益。他提到日華懇有多位議員來自熊本，對此深感欣慰；未來會持續推動更多類似的合作。

而在區域安全，日華懇也關注中國在亞洲的局勢變化。台灣與日本有共同需要面對的挑戰，不僅如此，美國、澳洲等志同道合國家也應該攜手合作，共同維護東亞的和平與穩定。正如安倍前首相所說，只要台日合作加強，就能為區域的和平與穩定做出貢獻。

古屋也提到，台灣將全面解除對日本5縣食品進口管制，並向韓國瑜遞交親筆信，希望立院能在解禁日食議題提供協助。

韓國瑜致詞時感謝日華懇議員對受災民眾關心，他也期盼受災地區能夠平安渡過難關、早日恢復日常生活。

韓國瑜身兼立法院「台日交流聯誼會」會長，他表示，立法院有113位立委，其中有84人加入該聯誼會、比例極高。他介紹此行朝野立委代表，還說，立院雖然吵吵鬧鬧，但最終都能達成共識，展現了台灣民主的韌性與成熟度。

他也感謝日方長期以來對台灣的支持，訪團將會把大家的關懷與祝福帶回台灣，繼續推動雙方在文化、教育、經濟與安全等面向的合作；願台日之間的友誼不斷深化，攜手維護區域和平與繁榮。

日華懇會長古屋圭司（右）今天特別秀出立法院長韓國瑜（左）贈送的「一望千里」墨寶。（駐日特派員林翠儀攝）

立法院長韓國瑜介紹這次訪日團的朝野立委，他表示，台灣的立委人數沒有日本國會議員多，但含金量都很高。（駐日特派員林翠儀攝）

