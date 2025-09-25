雙城論壇MOU爆爭議 陸委會：不可仲介台灣人赴中工作

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

台北市政府宣布雙城論壇延期不在9月舉行，因MOU的審查涉及相關部會修正，陸委會遭外界指控「技術性卡關」。陸委會發言人梁文傑今日澄清強調，這次要簽的兩份MOU，一份是水治理合作，另一份是關於職業培訓合作，政府立場是合作範圍不可以涉及國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI），也不能勞務仲介台灣人到中國工作。

陸委會還原MOU審查過程及問題，梁文傑指出，這次要簽的兩份MOU，一份是水治理合作，另一份是關於職業培訓合作。水治理的部分比較單純，有關河川的部分當然可以合作，政府立場是合作範圍不可以涉及國家關鍵基礎設施，譬如水庫是不屬於兩岸可以合作的範圍。

請繼續往下閱讀...

梁文傑強調，水治理部分還有地下道，內政部認定地下道也是國家基礎設施，所以不能做圖資的交流，也就是不可以把我們的地下水道圖資跟中國交流，這兩個部分有做一個限制性的。

梁文傑進一步說，另一部分是職業培訓，這是勞動部主要考慮的，須避免用就業服務或技能檢定等等。例如把人送到上海去做職業培訓，上海那邊把人送到台北來做職業培訓，這個會違背法令，因為兩岸條例並沒有開放中國人來台工作。

梁文傑提及，不可以勞務仲介台灣人到中國工作，所以這份MOU簽署用詞比較模糊，這個疑慮一直沒有辦法消除，所以勞動部從法令面來看，無法依照北市府所提版本通過，北市府必須要做修正。勞動部已把修正意見給北市府了，只要按照意見修改，基本上不用重新申請，所以MOU審查在我們看來是「到此為止」。

梁文傑強調，整件事情陸委會和北市府溝通順暢，但這件事有太多不具名人士在放話，建議大家最正確看法是去看台北市副市長林奕樺和台北市長蔣萬安的發言，如果他們真的覺得我們刁難，發言就不會這麼平和，他們也絲毫沒有責怪陸委會。

他形容，台北市政府有自己做事的步驟，他們覺得不著急，旁邊的人何必替他們著急，「人家在吃米粉，吃的人沒在喊燒，旁邊的人一直喊燒，這不是很奇怪嗎？

另外，中國統戰部近期以勞工職訓、職訓交流名義，邀請台灣勞工赴中。梁文傑說，這些操作我們都有在注意，有一類是提供青年學生去中國國營事業或邀請台商開名額給台生實習，或用職業培訓方式，這就是剛剛說北市府和上海市政府所簽的MOU，我們不希望涉及這一類，這會被當成是送台灣年輕人去中國就業，我們考慮的是這個，並沒有太為難北市，因為北市府還要跟上海方磋商，可能磋商有一些困難。

關於北京當局是否收回直轄市對台統戰的自主權跡象？梁文傑提及，中共對台事務、對台政策一向都由中央決定，各地方政府只是辦事單位，譬如台北上海雙城論壇，上海市也只是辦事單位，我們不覺得有緊縮的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法