    政治

    明年預算挖3大基金繳庫 江肇國批盧秀燕挖錢挖到太瘋狂

    2025/09/25 19:24 記者蘇孟娟／台中報導
    江肇國揪中市明年歲入預算挖3大基金繳庫 ，批盧秀燕挖錢挖到太瘋狂。（記者蘇孟娟攝）

    江肇國揪中市明年歲入預算挖3大基金繳庫 ，批盧秀燕挖錢挖到太瘋狂。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政府今日在議會定期大會開議首日，提出明年度總預算案，其中歲入預算多40多億，市議員江肇國指出，原來公有停車基金等3大基金共46億繳庫。但台中市明年度所獲補助史上最高，怎會沒錢；他質疑近年來總支出不斷膨脹，多半用在市長盧秀燕的個人宣傳或活動、補助費用，促盧秀燕應好好檢討，不要挖錢挖到太瘋狂。對此，財政局長游麗玲則指出，符合規定使用。

    江肇國指出，台中市日前稱因中央補助未確定，提出「暫定版預算書」給議員，之後才送出確定版預算書，他比對發現確定版預算書歲入比暫定版多了40多億，經查才發現，原來市府竟動腦筋向3個基金挖錢。

    江肇國指出，往年市府均會拿平均地權基金稱有賸餘繳庫，繳庫動輒破百億，去年繳庫137億，前市長林佳龍曾拿平均地權基金40餘億就被罵爆，盧市府動輒挖百億也廣招批評，今年市府雖未再動平均地權基金，卻是改向都市更新及都市發展建設基金、公有停車場基金及環保基金等3個基金挖錢，共挖走46億餘元「賸餘」繳庫。

    江肇國質疑，但台中市各地停車需求高，台中還有公有停車場興建需求，環保局還有廢棄物垃圾等清理需求及民眾配合申請都更、改建補助等，均尚未完成，這3項基金怎可能有「賸餘」，市府挖錢挖到這些小基金會不會太離譜。

    江肇國說，況且台中市明年所獲中央補助史上最高，台中市怎會沒錢；他強調，台中市近年來總支出不斷膨脹，但除一般基礎建設外，多半用在台中市長盧秀燕的個人宣傳或活動活動、補助費用，促盧秀燕應好好檢討縮減類似支出，不要挖錢挖到太瘋狂。

