內政部預告虛坪改革3措施 預計公設比可降5％

內政部推動虛坪改革，本月將預告修正「建築技術規則，同時提出「公寓大廈管理條例修正草案」。國土署長吳欣修表示，虛坪改革包括「檢討容積計算」、「停車空間分配」及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等3大重點，將增訂管委會設置面積的合理標準及上下限，預計公設比可降低5%。

內政部今天部務會報，安排國土管理署及地政司報告虛坪改革研議情形報告。部長劉世芳表示，住宅空間在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，許多免計容積額度的剩餘空間，常被包裝成非必要的娛樂交誼設施並銷售，導致高公設比住宅產品充斥於市場，增加民眾購屋負擔，因此內政部將透過修法手段，推動虛坪改革，打造合理、公平的住宅市場。

吳欣修表示，虛坪改革包括「檢討容積計算」、「停車空間分配」及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等3大重點，並增訂管委會設置面積的合理標準及上下限，以引導公設合理規劃及設計，滿足社區運作的基本需求同時，也避免不實用的公設出現。

吳欣修補充，「建築技術規則」預計9月底前預告修正，經過20天預告期後，即可直接對外公布，「公寓大廈管理條例」則涉及修法，預計10月底前送交行政院，本會期立法院修正。他也說，由於停車空間涉及獨立產權，未來會跟法務部釐清民法的問題，而地價稅、房屋稅是否能維持自用稅率，也會和財政部確認。

媒體詢問，虛坪改革實際降低的公設比和對房價的影響，吳欣修回應，修法通過後預計可降5%公設比，「建築技術規則」將電梯放到免計容積、限縮管委會空間，應可降低1%到2%公設比；停車位空間重新計算，則可降低3%到4%差距。至於房價部分，因為總銷售坪數沒變，預估不會對房價帶來影響。

