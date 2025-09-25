中客來台觀光卡關8個月 陸委會：盼海旅會盡快回覆

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國團體觀光客來台議題，今年初中方宣布後，因為「小兩會」受阻長達8個月，近日中方在海南島一場旅遊活動上向我方業者釋出，「只要不牽扯政治」就願意談。對此，陸委會發言人梁文傑說，政府態度很清楚，因為小兩會功能從來就不是討論政治問題，跟政治問題無關。今年2月已經去函，希望中方海旅會能夠盡快回覆。

關於兩岸開放觀光議題，中國國台辦發言人陳斌華昨日宣稱，中方推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年初宣布恢復福建、上海居民赴島內團隊遊的政策仍然有效。

陳斌華批評，民進黨當局刻意歪曲兩岸旅遊業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，並作為恢復中國居民赴台旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓。

梁文傑在陸委會記者會指出，我們注意到在海南島有這場活動，中國文旅部官員和台灣台旅會在大陸的代表都有與會，我們注意到他們有說一句，「只要不牽扯政治就可以談」，這個說法對我們來說，政府態度很清楚，因為小兩會功能從來就不是討論政治問題，跟政治問題無關。

梁文傑談及，上一次台旅會發函給海旅會時，建議先就旅遊安全、品質穩定性、公平性等事項進行溝通，從頭到尾沒有想要把小兩會界定成具有任何政治功能，純粹是事務性就一些細節做溝通，這和兩岸之間其他各項業務單位的日常性溝通基本上是一致的。

梁文傑質疑，國台辦昨天說我方企圖將雙方接觸政治化，這個是不實說法，我方也覺得困惑，從來沒有表示過要去談什麼政治問題。

針對何時開放台灣團客赴中旅遊，梁文傑回應，團客組團赴中的事，當時限制理由主要是因為安全問題，去年7月立法院通過一項決議，要求開放團客過去的前提是在安全無虞情況下，所以一直密切關注國人赴中失蹤，或遭留置盤查、限制人身自由的案例，有沒有越來越多情況。

梁文傑說，這些狀況會盡全力掌握，目前赴中旅遊警示目前仍是橙色燈號，建議國人避免非必要的旅遊，所以開放團客到中國去，還是以維護國人旅遊安全為前提。關於小兩會的溝通，今年2月已經去函，希望中方海旅會能夠盡快回覆。

