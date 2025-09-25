為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    堰塞湖潰流》劉世芳稱「頂多家門有些水淹過」？內政部：斷章取義

    2025/09/25 19:01 記者李文馨／台北報導
    有媒體披露內政部長劉世芳21日與農業部林保署的對話內容，指劉在會上表示「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」。內政部回應，部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡、刻意製造誤解。（資料照）

    有媒體披露內政部長劉世芳21日與農業部林保署的對話內容，指劉在會上表示「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」。內政部回應，部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡、刻意製造誤解。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，花蓮縣政府稱內政部新創「垂直避難」，更有媒體披露內政部長劉世芳21日與農業部林保署的對話內容，指劉在會上表示「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」。內政部回應，對於部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡、刻意製造誤解，令人遺憾。

    內政部透過新聞稿表示，劉世芳與林保署、花蓮縣政府以及台灣大學專業團隊召開會議時，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則，討論內容聚焦於如何判斷與研議撤離的最佳時機、範圍及涉及戶數，以期將災害風險降到最低。

    內政部指出，事實上，至高處垂直避難、依親、至避難收容處所都是聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫，以及花蓮縣政府114年水災保全計畫中認可的水災可行避難方式；關鍵在於地方政府是否依法落實通知與撤離，並確認居家是否穩固、有無二樓以上，且不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

    內政部說明，中央災害應變中心任何正式裁示，均會透過傳真公文、新聞稿，及通訊軟體群組等多元方式，第一時間同步通知地方政府，確保訊息傳達快速且正確。所有具體指令均應以正式紀錄為準，9月21日傍晚與農業部、花蓮縣政府及台大團隊完成該次會議後，中央災害應變中心隨即透過傳真公文正式通知花蓮縣政府。

    內政部強調，依據「災害防救法」第4條、第24條規定，地方政府為災害防救的主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。中央自始全力支持地方，協助其採取一切必要行動，降低人民生命財產安全所受的威脅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播