堰塞湖潰流》劉世芳稱「頂多家門有些水淹過」？內政部：斷章取義

有媒體披露內政部長劉世芳21日與農業部林保署的對話內容，指劉在會上表示「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」。內政部回應，部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡、刻意製造誤解。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，花蓮縣政府稱內政部新創「垂直避難」，更有媒體披露內政部長劉世芳21日與農業部林保署的對話內容，指劉在會上表示「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」。內政部回應，對於部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡、刻意製造誤解，令人遺憾。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳與林保署、花蓮縣政府以及台灣大學專業團隊召開會議時，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則，討論內容聚焦於如何判斷與研議撤離的最佳時機、範圍及涉及戶數，以期將災害風險降到最低。

內政部指出，事實上，至高處垂直避難、依親、至避難收容處所都是聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫，以及花蓮縣政府114年水災保全計畫中認可的水災可行避難方式；關鍵在於地方政府是否依法落實通知與撤離，並確認居家是否穩固、有無二樓以上，且不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

內政部說明，中央災害應變中心任何正式裁示，均會透過傳真公文、新聞稿，及通訊軟體群組等多元方式，第一時間同步通知地方政府，確保訊息傳達快速且正確。所有具體指令均應以正式紀錄為準，9月21日傍晚與農業部、花蓮縣政府及台大團隊完成該次會議後，中央災害應變中心隨即透過傳真公文正式通知花蓮縣政府。

內政部強調，依據「災害防救法」第4條、第24條規定，地方政府為災害防救的主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。中央自始全力支持地方，協助其採取一切必要行動，降低人民生命財產安全所受的威脅。

