麻生太郎慰問台灣風災 強調台日關係穩固不受政局影響

自民黨最高顧問麻生太郎，在自民黨總部會見立法院長韓國瑜率領的立院訪問團。（記者林翠儀攝）

立法院長韓國瑜今天率團訪問日本，下午前往自民黨總部拜會該黨最高顧問、前首相麻生太郎。麻生在致詞中先對花蓮這次風災造成的巨大傷亡災情表示慰問之意。另外對於自民黨正在進行總裁選舉一事，麻生表示，他認為不管是由誰當選，台日關係都不會有改變。

身兼立法院「台日交流聯誼會」會長的韓國瑜，這次是應「日華議員懇談會」會長古屋圭司邀請率團訪日，訪問團成員包括朝野各黨立委共12人。

訪問團今天中午抵達羽田機場，駐日代表李逸洋前往接機。韓國瑜在機場受訪時，先對日本各界對台灣風災的關懷與實質幫助表示感謝，他並祈願花蓮鄉親早日走出災難。

李逸洋也致詞歡迎韓國瑜院長與跨黨派立委一起參與日本的國會外交。他表示，不分朝野、不分黨派，大家團結在一起，為了增進台日友誼、深化台日關係而共同努力，特別是在中國的軍事威脅以及國際環境嚴峻的情況下，更需要努力打開台灣的國際生存空間，讓世界能夠擁抱台灣。

立院訪團第一站拜訪自民黨，由最高顧問麻生太郎和青年局長中曾康隆眾議員等人接待。麻生致詞時表示，他從擔任青年局長以後即多次訪問台灣，2023年更以自民黨副總裁身分訪台。

麻生也提到台日人員往來、半導體產業的合作以及地方城市的交流等，他表示，對日本而言，台灣是一個非常重要的夥伴，台日共享普世價值，在世界上能擁有如此緊密關係的夥伴是非常稀少的。

對於中國加強對台灣的軍事壓力，麻生表示，台灣海峽的和平穩定對日本和國際社會至關重要，日本會強力維持台海穩定，他認為這是他一直放在心上的使命。今年4月中共軍演，日本也嚴正向中方表達不允許以實力和威壓片面改變現狀的態度。

由於自民黨目前正在進行總裁選舉，預定在10月4日投開票，麻生話鋒一轉表示，日本目前的政局有點複雜，很難用三言兩語說得清楚，不過在下月4日總裁結果出爐後應該會較明朗，他也強調，不管是誰當選新總裁，台日關係都不會有改變。

立院訪團此行從25日到29日，在東京的行程除拜會自民黨，也與日華懇舉行茶會，並預定參觀日本國會，拜會國民民主黨與立憲民主黨兩大在野黨，26日中午與日台交流協會午宴，27日前往大阪，預定拜會大阪府知事吉村洋文，吉村也是日本維新會的黨魁，28日將參訪大阪世博。

對於訪團將參訪大阪世博，麻生也提到世博的台灣館「TECH WORLD」，他表示，台灣館展示各種台灣的先進科技，聽說受到很高的好評，排隊入場要等一個小時以上。

駐日代表李逸洋（中）今天中午到機場迎接由立法院長韓國瑜率領的跨黨派立院訪問團。（駐日代表處提供）

立法院長韓國瑜率領的跨黨派立委訪日團，下午拜會自民黨。（記者林翠儀攝）

