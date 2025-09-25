為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共抓捕台灣一貫道道親 陸委會：目前9人遭拘留

    2025/09/25 18:27 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑今日強調，去年以來，在中國被拘留尚未返台的一貫道人士， 目前還有9個人，希望大家避免相關活動，以免被中共入罪。（記者陳鈺馥攝）

    台灣民眾前往中國頻遭盤查、拘禁或失蹤，一對信仰一貫道的夫妻日前被中共抓捕，太太事後被釋放回來，先生目前仍被關押。陸委會發言人梁文傑今日強調，去年以來，在中國被拘留尚未返台的一貫道人士，目前還有9個人，希望大家避免相關活動，以免被中共入罪。

    關於為何太太有被釋放，先生仍無法返台？梁文傑指出，有持續跟家屬保持聯繫，提供必要的協助，基於尊重家屬意願，細節就不多說，但是中共是以觸犯中國《刑法》300條「組織利用會道門破壞法律」加以拘捕。

    梁文傑透露，去年以來，還在中國被拘留尚未返台的一貫道人士，目前還有9個人，我方必須提醒按照中共的「宗教事務條例」，要進行宗教活動必須要在固定場所，然後須有審核通過的宗教教職人員主持，人員、場所都要經審核通過，否則就是非法行為，會是「組織利用會道門破壞法律」。

    梁文傑呼籲，要再度提醒一貫道道親，雖然很多一貫道在國民黨執政時被迫害過，但他們不害怕，認為有傳教的義務和使命。不過，中國執法越來越嚴格，我方希望為了人身安全，要避免相關活動，以免被中共入罪。

