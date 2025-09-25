曾爆傅氏王朝捐款黑箱...被問再捐錢給花蓮縣府？ 童子賢回這句

和碩董事長童子賢。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，光復鄉遭受重創，花蓮縣政府自行設立賑災專戶，邀請大家共同響應，卻被外界質疑不會好好將錢用在災民身上。今年7月踢爆花蓮捐款黑箱的和碩董事長童子賢，今天被問到是否會再捐款給花蓮縣府時，笑回「這樣很尷尬」。

身為花蓮子弟的童子賢先前站出來力挺罷免傅崐萁時，脫口爆2018年花蓮地震發生時，他和公司捐了7000多萬，卻被縣政府納為己有，當時有做公益的前輩就告知「不要捐給花蓮縣政府」，建議直接幫忙災民，因為花蓮縣府不但沒有把捐款正常分配，還會拿善款跟災民說「這些錢是縣長提供」，將功攬在自己身上。童子賢當時還說，有了2018年的前車之鑑，他會選擇更加直接以嘉惠社福團體、教育機構的方式捐款，讓真正有需要的人及時獲得幫助。

綜合媒體報導，而今花蓮光復鄉發生嚴重災情，童子賢週四下午出席《2025國鼎人才論壇》前接受訪問，坦言自己沒睡好，持續和家鄉的朋友及可參與救災的人聯絡，雖然他不是救災專家，但還是希望能夠幫上忙。當被問到是否還會再捐款給花蓮縣府？童子賢馬上笑出來，回了一句「不要……不要再……，這樣的話很尷尬耶，哈哈哈」。

