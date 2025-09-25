京華城案》律師反詰問沈慶京再打「不正訊問」 柯文哲批檢編故事

台北地院25日審理京華城案，傳喚共同被告威京集團主席沈慶京出庭作證。（記者廖振輝攝）

威京集團主席沈慶京今出庭作證，下午民眾黨前主席柯文哲律師蕭奕弘進行反詰問，50分鐘主打檢方不正訊問。沈慶京表示，檢察官林俊言兩度私下勸告，「柯P是壞人，不要護著他」，但自己真的沒有行賄，不願含血噴人；柯文哲則怒批檢方編故事、入人於罪。

一開始，蕭奕弘先是詢問沈慶京，被檢方收押後、起訴前的身體狀況如何？沈回應，去年8月30日被收押，約5天後，他開始全身發抖、講話不清楚、無法站立、喝水會嗆到，甚至連拿水杯、飯碗都會翻倒，也曾動過手術，在醫院療養近半個月。

面對蕭奕弘提問林俊言是否有到醫院，沈慶京回覆，去年10月11日，林俊言突然出現說要在醫院會議室開庭，當時書記官及其3位律師也在場，一開始並未錄音、錄影，林俊言先主動聲明「我們交流一下，你自己創業不簡單，柯P是壞人，不要護著他」，並提到「我看你們集團向銀行貸款，有財務問題，裡面沒辦法處理」等語。

沈慶京說，當時他曾一度打斷林俊言，告訴對方「我沒有護誰，行賄不是我的個性…。」後來雙方各說各話，林才說要做筆錄，但不到20分鐘就結束。3天後，林俊言再度親自到醫院，拿著減刑、緩刑資料對他表示「你要好好想想，為身體、公司、官司著想，這些資料你看看、思考一下。」

蕭奕弘接著再提示沈慶京的偵訊筆錄，詢問是否曾經被帶到候審室？沈慶京表示，去年10月18日檢方提訊開庭，有和律師約律見，但他被帶到地下室的候審室，林俊言突出現再度說「柯文哲不是好人，不要維護他」，最後也提到「希望我不要把現在兩人對談的事和律師說，會對我不利。」

沈慶京不斷吐苦水，「檢察官拿我的企業威脅，希望我咬柯P，當時真的非常生氣，我已一把年紀，竟要我含血噴人。」

交互詰問結束後，蕭奕弘於表示意見時強調，檢察官沒有證據證明京華城不法，而是捕風捉影，明顯預設立場、入人於罪，偵查目的是為起訴柯文哲，用脅迫、利誘，甚至詐騙手段要沈慶京咬出柯文哲，違法偵訊後卻說是出於關心，導致檢察官機關不受信賴。

柯文哲則怒批，檢察官沒有證據，起訴後一直補證據編故事，他認為，京華城有不理想的地方可以討論，北市基層公務員都很認真，他從未指示下屬做任何事，只叮嚀「不要違法、動作要快」，檢方卻用最惡意的方式解讀，不斷抹黑他貪污、圖利。

