ICAO大會首日 美運輸部長發言力挺台灣 AIT、加國議員也發聲

美國運輸部長達菲在ICAO大會首日發言力挺台灣加入。（圖為民航局提供）

國際民航組織（ICAO）第42屆大會刻正於加拿大蒙特婁召開，國際間支持台灣參與ICAO的力道也持續擴大，美國運輸部長達菲（SeanDuffy）在ICAO大會首日即公開發言力挺台灣，美國在台協會與加拿大國會議員也發聲支持，交通部長陳世凱與民航局均對此特別表達誠摯感謝。

民航局組成的行動團持續在ICAO場外與友邦及友我國家進行雙邊或多邊交流，就各項議題、特別是機上使用行動電源相關限制交換意見，我國代表強調會根據ICAO相關規範持續推動，友我國家則透過雙邊會談機會，鼓勵台灣在飛安領域持續精進並推動國際合作，深化專業交流。

請繼續往下閱讀...

行動團團長、民航局副局長林俊良指出，今年國際民航社群支持台灣參與ICAO力道強勁，達菲在大會首日強調台灣在內的所有利害關係人，無論政治立場，都必須參與ICAO技術性工作的立場，並指出這項作為關乎全球航空體系的共同安全與保障，而台灣在其中已展現積極貢獻。

民航局指出，美國在台協會（AIT）也公開支持我國參與ICAO，加拿大國會議員JudySgro與MichaelCooper除協助行動團首度進入加拿大國會新聞發布廳舉辦國際記者會，也親自到場聲援，支持台灣加入ICAO，呼籲國際社會正視台灣在全球航空網絡的重要地位。

對友邦與美國、加拿大等友我國家的支持，交通部長陳世凱表示，台灣是國際航空大家庭的一員，不應該被排除在外，作為亞太重要航線，台灣每年要管制超過164萬架次航班，也都一直按照ICAO的國際標準來運作，無論是安全、保安、服務或永續發展，都絕對是全球航空網絡的一份子。

民航局也強調，台北飛航情報區（TaipeiFIR）位於東北亞與東南亞要衝，對維繫全球航空安全與效率至關重要；若將台灣排除在ICAO之外，不僅阻礙合作與資訊共享，更挑戰國際飛安治理的完整性。「全球航空安全，少不了台灣。」台灣也將持續攜手國際社會，共同建構更安全、更永續的天空。

我國ICAO行動團在外交酒會中播放交通部長陳世凱預錄影片，呼籲國際社會支持台灣參與ICAO。（圖為民航局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法