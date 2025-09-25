為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    堰塞湖溢流重創光復鄉 基隆市議長童子瑋捐10萬賑災

    2025/09/25 17:42 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議會議長童子瑋午宣布捐款10萬元，希望用行動傳遞愛，讓花蓮鄉親知道他們並不孤單。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    基隆市議會議長童子瑋午宣布捐款10萬元，希望用行動傳遞愛，讓花蓮鄉親知道他們並不孤單。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，民進黨籍基隆市議會議長童子瑋今天（25日）宣布捐出10萬元，他呼籲民眾響應募款。基隆市長謝國樑表示，市府目前已支援器具及設備及人力救災為主，其他的捐款將責成社會處延到下一波辦理。

    民進黨籍基隆市議員施偉政、張之豪今天緊急啟動「救災物資募集專區」，號召各界伸出援手，協助災區居民度過難關。施偉政將於明天（26日）在服務處召開記者會，9月26日統一優先將礦泉水、口罩、沙袋、鏟子等物資，載運送往花蓮縣光復鄉，以提供當地即時所需支援。

    童子瑋表示，他知道大家的心都揪在一起，行政院長卓榮泰昨天已經前往花蓮勘災，賴清德總統也到花蓮，已要求國軍全力投入地方救災工作，協助整理災區道路，這些努力都是希望大家能早一點恢復正常生活。

    童子瑋說，災害無情，但大家能用行動讓愛傳遞，基隆和花蓮雖然隔著中央山脈，希望大家一同出力，讓受災的花蓮鄉親知道，他們並不孤單。

    基隆市議會議長童子瑋宣布捐款10萬元，他呼籲國人一起有錢出錢有力出力，讓花蓮光復鄉親知道他們不孤單。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    基隆市議會議長童子瑋宣布捐款10萬元，他呼籲國人一起有錢出錢有力出力，讓花蓮光復鄉親知道他們不孤單。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

