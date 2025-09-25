傅崐萁勘災槓上卓榮泰！黃暐瀚盼「專心救災」：地檢已分案調查

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災。（記者羅沛德攝）

「樺加沙」颱風所帶來暴雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成光復鄉市區嚴重傷亡，而國民黨立委傅崐萁在勘災時，和行政院長卓榮泰對於責任歸屬爆發爭執。對此，媒體人黃暐瀚今（25）日直言，「花蓮地檢署已經分案調查。」更呼籲，「先專心救災，之後再來究責，吵架是眼下最不需要的事。」

黃暐瀚於臉書粉專表示，「人民不要看到政府這樣。風雨過後，眼前該做的，是尋找失聯民眾，安置遺體，安慰家屬，重建家園，並緊盯堰塞湖後續的狀況。」並強調，「不管中央、地方，都是『政府』，人民要政府解決問題，而不是吵架，還吵翻天。」

「地方立委希望中央有效迅速『處理掉』堰塞湖，看是爆破還是引流，總得做點事。」但黃暐瀚解釋，無奈專家判斷「炸不掉」（壩體太大，有如小山丘）；「不能炸」（炸完溢出的洪水可能更多更無法掌握）；「沒法炸」（堰塞湖地處偏遠高山，無路可去，人員機具難以抵達，連引流工程都難以辦到）。

「所以中央政府決定用『監控』的方式，先後請了陽明交大跟台大的專家團隊，掌握湖水狀況，提出撤離建議。」黃暐瀚提到，7月「薇帕」颱風堰塞湖成形的時候，水量預估1400萬噸；8月農業部長陳駿季說「無立即潰堤危險」時，水量預估2200萬噸；後來楊柳颱風帶來大量雨水，迅速升高堰塞湖的水位；等到9月22日上午緊急通報的時候，水量已經到達「9100萬噸」了。

黃暐瀚指出，因為災害情況變化太快了，2個不同專業團隊建議的撤離範圍也不相同，從原本建議撤離600人，擴大成8000人；第一線的人員已經拚命撤離，最後不幸仍有死傷，絕非誰的故意。

最後，黃暐瀚重申，「風雨無情，人間有情，對災民來說，中央政府、地方政府，都是政府。政府就應該攜手團結，防災、救災，盡一切方法與能力，保護人民。」更續指，「花蓮地檢署已經分案調查（循慣例），後續哪個環節有疏失或不足，都會有調查結果。先專心救災，之後再來究責，吵架是眼下最不需要的事。」

