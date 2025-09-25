藍營怨1天內撤離8千人很難 他曝高雄經驗：是人家太強還是花蓮擺爛？

圖為高雄市府與軍方協助茂林區萬山里居民撤離場景。（高雄民政局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，光復鄉遭重創，10多名罹難者全在強制撤離區被發現，縣府挨轟未善盡通知避難義務，釀成此次慘劇。而自稱縣府人員的網友PO文抱屈，指責中央「臨時」通知要撤離8000人，根本強人所難。不過粉專「高雄好過日」分享高雄預警性撤離山區偏鄉居民的經驗，直言「即時撤離沒有很困難」！

花蓮光復鄉23日發生洪災，林保署早在20日就通知花蓮縣府，盡速執行撤離堰塞湖下游鳳林、萬榮、光復3鄉鎮12村里民，以確保民眾生命安全，21日起又連發9次通報，頻頻建請花蓮縣府撤離堰塞湖下游區域民眾，但最後仍釀死傷悲劇，而且幾乎都發生在強制撤離區內。

請繼續往下閱讀...

然而花蓮立委傅崐萁乃至整個國民黨都忙著甩鍋給中央，還有一名自稱是縣府第一線人員的網友今天（25日）凌晨在Dcard上發文替縣府抱屈，稱林保署9次通報一直都在更改，縣府早在21日就開始自行撤離民眾，起初林保署建議撤走600人，直到22日才臨時改成撤離8000人，「我們縣府從頭到尾都是按中央要求來辦，你們要我們撤多少，儘管從600改成8000，我們都努力盡力做，然後你現在說是我們撤離不利？我們警消是神仙嗎？一天撤8000人，你有本事你來啊！」

名嘴朱凱翔今天也在其臉書粉專「不演了新聞台」PO文批民進黨造謠，「說什麼9次通報要求撤離，第1次是9月20日12時，第2次是9月21日11時，第3次是9月22日7時，之後6次都是在9月23日潰堤當天。第1次與第2次通報單沒有要求強制撤離，且被要求隨時配合通令撤離的是鳳林、萬榮，與光復3鄉鎮5村里，但是到了第3次通報被要求撤離的突然增加到12村里。換算為人口，直到21日的通報，被要求隨時配合通令撤離的還是245戶600人左右，但到了22日的通報，暴增為1800戶8000人，而這時，距離潰堤只剩30小時。2個月的時間，都說只要撤600人，潰堤前30小時，說要撤8000人！」

看到藍營洗地稱短時間撤離8000人強人所難，粉專「高雄好過日」分享高雄經驗：「近期因花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩，針對防災撤離有一連串討論。好過日因為颱風、豪雨都會更新停班課訊息，一直有印象，高市府的氣象災害新聞稿，除了大家最關心的是否上班課，總是一定會有預警撤離相關訊息與進度。我單憑印象中今年至少就有4次比較大規模的撤離。」

「高雄好過日」接著列舉7/6因應丹納絲颱風、7/28西南氣流影響南部大雨不斷、8/12楊柳颱風逼近、9/22樺加沙颱風來襲，高雄針對山區偏鄉的撤離狀況，「從這些高雄幾乎每次颱風、豪雨的基本動作可以注意到幾件事，首先，只要有致災性氣象事件，農業部水保署發布土石流及大規模崩塌警戒時，高雄做法是「黃色警戒」就會開始預防性疏散撤離，不會到紅色警戒才動作。第二，對於孕婦、慢性病患等需要照顧者，高雄市府會優先擴大預防撤離。」

「第三，從發布警戒到撤離，最快1個小時就能完成，也就是從高潛勢區域人員造冊、民政警政系統挨家挨戶通知、避難所的建立與交通引導，這些都已經相當純熟，幾乎是一有狀況就可以反射性動作。第四，由於今年夏天雨量很大，撤離的次數與時間也久，影響範圍也大，也因此少數居民不免有反彈，覺得高雄市府浮濫放假、大驚小怪的網路上也都有，但經過莫拉克等教訓，市府的防災標準一向是抓比較嚴。因此近年已經極罕見『因為沒有撤離而遇難』的案例，去年幾次破紀錄的強颱也是財損嚴重，但生命損失相對輕微。」

「高雄好過日」表示，「對比這次花蓮，在9/22早上7點，林保署已經發布紅色警戒，請花蓮縣府立刻『強制撤離』當地居民。但一直到9/23下午發生災難，長達近1天半的時間，花蓮縣府都沒有完成動作。高雄黃色警戒1小時就把人全部都載走了，花蓮紅色警戒30小時卻缺乏危機意識，這就是最明顯的差別！」

律師林智群今天轉發「高雄好過日」的貼文，「今天凌晨有一個自稱花蓮縣政府的人的文章，說中央臨時要求撤離8000多人，根本沒辦法負荷！現在一堆網軍開始洗這個文章。我們看一下高雄市（也是一堆山地鄉）的撤離速度，四次颱風預警性撤離，每次約2000人，高雄市1個小時就撤離完畢。然後你花蓮縣跟大家說，給你32小時（從9/22早上7時至事發時9/23下午3時），要撤離8000人有困難？是高雄市政府人員太強？還是花蓮縣政府在擺爛？如果真的有執行強制撤離，怎麼光復鄉馬路上還一堆人？全聯還正常營業？明明知道颱風要來了有堰塞湖的危機，縣長還安排出國！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法