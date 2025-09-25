為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮光復洪災 國民黨主席候選人蔡志弘點名監察院究責經濟部、農業部

    2025/09/25 17:19 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人蔡志弘（前）。（資料照）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，朝野都在追究責任，國民黨主席候選人蔡志弘今天呼籲，目前中央、地方當務之急是團結救災，而非互推責任；2010年凡那比颱風造成高雄市許多街道淹水，時任高雄市長的監察院長陳菊宣稱幾乎8成治水責任在中央，他點名監察院，是否該為今天花蓮縣光復鄉災害，究責經濟部、農業部？

    此外，蔡志弘指出，花蓮縣立委傅崐萁在今年8月13日立法院朝野協商時，就已主張將花蓮縣光復鄉堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，並提出附帶決議，要求相關單位研提減災方案，但農業部當時卻評估堰塞湖並無立即潰堤危險，且開挖溢洪道風險高，「也就是說，這次預測失準，農業部難卸其責。」

    蔡志弘說，2010年9月19日的凡那比颱風，當天下午高雄市許多街道已經開始淹水，當時的高雄市長陳菊與兩位副市長都沒有坐鎮災害應變中心，災害應變中心群龍無首，陳菊在9月21日甚至說，「治水責任、幾乎8成責任是在中央，盼不要罵錯人」，如今花蓮縣堰塞湖釀災，陳菊身為監察院長，監察院是不是應該究責經濟部、農業部？

