羅智強偕高金素梅到高雄參加黨員座談 批民進黨渾蛋、喪盡天良

羅智強（左）、高金素梅（右）火力全開，把矛頭對準民進黨。（記者葛祐豪攝）

國民黨主席候選人羅智強今（25）天下午由立委高金素梅陪同，南下高雄果貿社區出席高雄黨員座談會，兩人火力全開，宛如批鬥民進黨大會，高金素梅批評民進黨「可惡的渾蛋」；羅智強則砲轟民進黨立委「喪盡天良」!

這場座談在左營果貿社區活動中心舉行，吸引數十人參加，其中有幾名退將。高金素梅強調，她雖然不是國民黨員，但長期是國民黨好朋友， 呼籲在場民眾投下支持羅智強這一票，「更國民黨更強壯，2026、2028下架民進黨」。

請繼續往下閱讀...

高金素梅接著與羅智強唱起五年級的民歌「微風往事」，獲得台下熱烈掌聲，接著又續唱「往事只能回味」，並指當年的十大建設，國民黨為台灣建設付出很多，不要被「民進黨可惡的渾蛋」，把這段歷史貶抑。

高金素梅強調，她當了7屆立委，把青春給了族人、給了中華民國。她當年看到國民黨朋友專業度夠，卻不願意把西裝脫掉，不願走到基層。2021年公投，羅智強支持她「四個都同意、台灣更美麗」，羅的雙腳踏遍台灣每個土地，後來選上台北大安區立委，讓她可以在立院與羅智強併肩作戰。

羅智強則舉這次花蓮悽慘災情，他率先捐50萬給受苦的故鄉，民進黨立委卻在群組商量，如何消費利用這次花蓮的災情，來攻擊在野黨，「有看過這麼喪盡天良的一群人嗎?」此時台下有人呼應說「他們不是人，他們是畜生!」

羅智強表示，他身上流著正藍的血，反對台獨、捍衛中華民國，一路始終如一；他最看不起民進黨踐踏軍公教警消的尊嚴，說他們是米蟲，剝奪退休合理的待遇，他在立院是最挺軍公教警消。他也批評民進黨搞去中化，他大聲喊出「我是台灣人、也是中國人 ，我的中國是中華民國」，因為從歷史文化來講，「我們當然是中國人，這是我們的驕傲，怎會變羞辱?」，並呼籲國民黨要世代交替，讓年輕一代出來開闢新的歷史。

羅智強現身高雄果貿社區，不少黨員表達支持。（記者葛祐豪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法