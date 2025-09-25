為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    詹江村酸「花蓮災害你在哪」八炯貼救災照反擊：你只敢躲在臉書造謠

    2025/09/25 17:27 即時新聞／綜合報導
    詹江村質疑花蓮出身的八炯「人在哪裡」，八炯則貼出協助災民的照片打臉反擊。（本報合成，擷取自詹江村臉書、八炯Threads）

    詹江村質疑花蓮出身的八炯「人在哪裡」，八炯則貼出協助災民的照片打臉反擊。（本報合成，擷取自詹江村臉書、八炯Threads）

    國民黨桃園市議員詹江村今（25日）點名花蓮出身的反共網紅八炯，質疑「花蓮現在這麼大的災害，你人在哪裡？」然而，八炯隨即貼出在災區支援的照片反擊，強調自己早已返鄉投入救災，痛批詹江村身為議員卻只敢在臉書造謠，沒有實際行動。

    詹江村今日在臉書發文稱，看看民進黨側翼嘴臉，你們就知道，為什麼大罷免大失敗。只要災情發生在花蓮，民進黨一定有人帶風向，不要捐款給花蓮人，還點名八炯「你是花蓮人，你利用大罷免賺錢，花蓮現在這麼大的災害，你人在哪裡？」

    八炯隨後則在「Threads」發文反問詹江村，「身為一個議員為什麼要這樣檢討公民？只能躲在自己臉書社群造謠，卻不實際行動為了台灣」並附上自己在收容中心救災的照片，強調「我人在下面啦」。

    事實上，八炯昨晚已發文表示自己回花蓮捐贈物資、協助災民，帶來的睡袋當場被搶空了，並指出目前最缺乏的物資是行軍床、睡袋、床墊、薄棉被。他形容回到花蓮沿途看見殘垣斷壁、滿街泥漿，國軍、警消與志工們都在辛苦奮戰，「天佑花蓮，每一個公民的力量有限，但團結在一起，力量將無堅不摧」。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    熱門推播