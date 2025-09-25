陸委會被嗆整天不務正業 梁文傑批國台辦每天喊打喊殺

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國國台辦昨天指控，陸委會現在不務正業，成了煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒。對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。陸委會發言人梁文傑今日駁斥，現在的國台辦每天喊打喊殺，整場記者會不斷指責台灣當局，這對兩岸交流毫無助益。他們可以指責我們不務正業，我們同樣可以指責他們不務正業。

國台辦發言人陳斌華批評，民進黨當局應該捫心自問、反躬自省。今年3月，賴清德悍然將中國界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂17項策略，猖獗地挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢。

陳斌華說，這是對兩岸關係的嚴重破壞，是兩岸關係變壞的直接原因，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。陸委會現在不務正業，成了煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒。對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。

梁文傑在陸委會記者會表示，國台辦是中共當局專責處理兩岸事務的部門，主責主業也應該要推動兩岸協商對話，促進兩岸交流交往，但現在的國台辦每天喊打喊殺，整場記者會不斷指責台灣當局，這對兩岸交流毫無助益。他們可以指責我們不務正業，我們同樣可以指責他們不務正業，光是一個小兩會，我們要求回覆一下，從今年2月到現在都多久了，到底誰在不務正業。

