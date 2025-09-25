沈慶京未合理解釋金流 黃帝穎：強化朱亞虎認罪行賄柯文哲殺傷力

台北地院25日審理京華城案，傳喚被告前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲涉入京華城等案，今（25）日到台北地方法院出庭應訊，法庭並傳喚共同被告威京集團主席沈慶京出庭作證。庭訊中多次出現攻防焦點，律師黃帝穎指出，法官三度打臉柯文哲，他並表示，沈慶京未合理解釋金流，反而強化朱亞虎認罪行賄柯文哲的殺傷力。

黃帝穎今日在臉書發文表示，檢方首先訊問證人沈慶京，並出示北市府政風處所保存的「京華城改建京華廣場設計示意圖」，圖上附有柯文哲手寫的黃色便條紙，內容寫道：「彭副：京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」圖旁另有沈慶京手寫「走向宇宙方舟」等文字。

柯文哲突然插話表示不滿，稱「台北市政風處長期對我政治偵防，我寫當天就被COPY」。審判長江俊彥立即詢問柯是否承認便利貼為其親筆所寫，柯文哲愣住後低聲回答「應該像」。柯的律師旋即提出異議，質疑此為政治情蒐。對此，審判長當庭駁回，指出公務單位保存資料為正常程序，柯質疑掃描歸檔並非法律異議理由，命沈慶京繼續答覆，沈則證實示意圖旁文字為其親筆所寫。

接著，檢方提出2023年11月3日柯文哲傳給黃珊珊的訊息：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好。」柯的律師再度提出異議，認為證人不能就未曾親歷的事回答。不過，審判長當庭打臉柯文哲，認定因這是與沈慶京親身相關的事情，沈應該回答，駁回柯的異議。沈慶京則證稱，不知道為何有這種紀錄。

黃帝穎表示，庭訊中也聚焦於2020年3月，沈慶京以7名員工名義向民眾黨捐款210萬元。面對檢方質疑金流動機，沈最初聲稱因民眾黨剛成立而捐款，但檢方提示其偵查筆錄打臉其說法，指出他當時供稱，是因為柯文哲「有GUTS」，願意依法將容積率從392%恢復至560%。

沈當庭改口辯稱兩者並不衝突，認為民眾黨是第三勢力，本來就比較有GUTS，但也坦言第三勢力不一定能長久。「沈當庭改口，更凸顯前後不一」。當檢方進一步追問捐款是否與「恢復容積率」有關，沈則稱當時是在偵訊壓力下「下意識回答」。黃帝穎對此表示，沈慶京未合理解釋金流，反而強化朱亞虎認罪行賄柯文哲的殺傷力。

