花蓮洪災受困求援！藍營議員脫口爆找嘸自家人 馬上聯繫綠營的他！

國民黨新北市議員呂家愷。（資料照）

樺加沙颱風外圍環流為花蓮帶來超大豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖23日提前溢流，重創下游的光復鄉，造成慘重災情。可就在大家關心救災狀況之際，國民黨立院黨團總召、在地立委傅崐萁卻急著跳出來替老婆徐榛蔚洗地，將鍋甩給中央，藍營也大動作召開記者會要求中央負責，引發外界砲轟。與此同時，藍營新北市議員呂家愷昨天（24日）在政論節目上透露接到選民陳情，表示光復鄉的家族有人受困，他第一時間「找不到國民黨的」，於是就打給民進黨花蓮議員胡仁順求助，最後順利解決，掀網路熱議。

花蓮光復鄉發生洪災釀死傷，傅崐萁乃至整個國民黨企圖將責任全部推給中央，指責相關單位不想好好處理堰塞湖問題，明明爆破就能解決的事卻遲遲無作為，中央和民進黨馬上也做出反擊，列出堰塞湖監測紀實、當地地質貿然實施爆破作業恐釀更大災情等事實打臉藍營。

而呂家愷昨天上政論節目時提到此事，直言此時應該以救災為優先，要究責之後再說，現在不分藍綠都該全力投入救災、解決災民困難，而不是在那邊噴政治口水。接著呂家愷舉例，就像他第一時間接到鶯歌的一位選民陳情，對方表示其親戚住在光復鄉，洪災來臨時受困卻求助無門，「我當下打開手機，馬上搜尋花蓮，我找不到國民黨的……不是……就是因為那比較少聯絡，阿我常常會看到胡仁順的罐頭訊息，我第一個就把這個東西傳給他，聯絡給他，他就馬上去處理，後來他說已經在處理中，所以非常感謝。我認為不管是藍是綠，我真的拜託大家，這個時間先救災。」

呂家愷的發言隨即被分享到Threads上掀起熱議，「連國民黨議員都知道要打給民進黨議員才能處理事情」、「意外自曝是先找不到國民黨民代才找胡仁順，真傻眼，在花蓮找不到國民黨的人，花蓮人到底都投什麼票啊」、「他的意思是想找花蓮的民代，但是沒什麼交往，不熟也沒聯絡，所以第一時間想到救人為先，就連絡胡議員，胡議員也趕快處理……這件事我稱讚二位議員，人命關天，沒有黨派之分，先救人再說」、「家愷哥又要被藍白粉噴爆囉」、「有事民進黨，票投國民黨，這是難以改變的規則」、「真的很扯，花蓮王扛霸子不是大哥嗎？真正要援助時，大家想到的不是花蓮王重看不重用的傢伙」、「真的笑死，民進黨真的是會做事做到有口碑的，藍議員都認證」。

藍營新北市議員呂家愷在政論節目上透露接到選民陳情表示光復鄉的家族有人受困，他第一時間「找不到國民黨的」，於是就打給民進黨花蓮議員胡仁順（見圖）求助，最後順利解決。（資料照，記者花孟璟攝）

